Katrina–Vicky Kaushal ने बेटे का नाम किया रिवील, लाडले की पहली झलक दिखाई

नारी डेस्क : बॉलीवुड के पावर कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपने फैंस को एक बेहद खास तोहफा दिया है। कपल ने अपने बेटे का नाम रिवील करते हुए उसकी पहली झलक भी सोशल मीडिया पर साझा की है। कैटरीना और विक्की ने अपने बेटे का नाम विहान कौशल रखा है।

इंस्टाग्राम पर शेयर की पहली झलक

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर किया, जिसमें उनके नन्हे बेटे का प्यारा सा हाथ नजर आ रहा है। तस्वीर में कपल के हाथ बच्चे के हाथ को थामे हुए दिख रहे हैं, जिसने फैंस का दिल जीत लिया। पोस्ट के कैप्शन में कपल ने लिखा, हमारी रोशनी की किरण। विहान कौशल। दुआएं कबूल हुईं। जिंदगी खूबसूरत है। हमारी दुनिया एक पल में बदल गई। शब्दों से परे आभार।

नाम का खास मतलब: ‘विहान’ नाम का अर्थ होता है सुबह, भोर या नया आरंभ, जो कपल की जिंदगी में आए इस नए अध्याय को खूबसूरती से दर्शाता है।

तीन महीने बाद किया नाम का खुलासा

कैटरीना और विक्की का बेटा अब दो महीने का हो चुका है। इस खास मौके पर कपल ने न सिर्फ बेटे की पहली झलक दिखाई, बल्कि उसका नाम भी फैंस के साथ साझा किया। पोस्ट सामने आते ही कमेंट सेक्शन में बधाइयों की बाढ़ आ गई।

सेलेब्स और फैंस ने दी बधाई

सबसे पहले परिणीति चोपड़ा ने कमेंट करते हुए लिखा, “Little buddy!” इसके अलावा शिबानी अख्तर, सोफी चौधरी, मिलाप जावेरी सहित कई सेलेब्रिटीज़ और फैंस ने कपल को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिए।

दिसंबर 2021 में हुई थी शादी

गौरतलब है कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने दिसंबर 2021 में राजस्थान के सिक्स सेंस फोर्ट बरवारा, सवाई माधोपुर में शाही अंदाज़ में शादी की थी। शादी में केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए थे। 7 नवंबर को माता-पिता बने इस स्टार कपल के लिए विहान का आगमन उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गया है।