"मेरी ज़िंदगी का सबसे दुखद दिन..." एकलौता बेटे के निधन से टूटे  वेदांता ग्रुप के चेयरमैन

नारी डेस्क: वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बुधवार को अपने बेटे अग्निवेश अग्रवाल के दुखद निधन की घोषणा की, जिनका अमेरिका में कार्डियक अरेस्ट के बाद 49 साल की उम्र में निधन हो गया। अग्रवाल ने इस दिन को अपनी ज़िंदगी का "सबसे दुखद" दिन बताया, उन्होंने कहा कि उनका बेटा स्कीइंग दुर्घटना के बाद ठीक हो रहा था, लेकिन अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने से उसकी जान चली गई।



X पर एक भावुक पोस्ट में, अग्रवाल ने कहा कि अग्निवेश न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में इलाज करवा रहे थे और माना जा रहा था कि वे खतरे से बाहर हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा- "हमें लगा था कि सबसे बुरा समय बीत गया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था, और अचानक कार्डियक अरेस्ट ने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। कोई भी शब्द उस माता-पिता के दर्द को बयान नहीं कर सकता जिसे अपने बच्चे को अलविदा कहना पड़ता है। बेटे को पिता से पहले नहीं जाना चाहिए। इस नुकसान ने हमें इस तरह से तोड़ दिया है कि हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं,"।



अपने बेटे की यात्रा को याद करते हुए, अग्रवाल ने कहा कि अग्निवेश का जन्म 3 जून, 1976 को पटना में हुआ था, और वह बड़े होकर एक सम्मानित बिज़नेस लीडर और एक दयालु इंसान बने। उन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ाई की और बाद में वेदांता ग्रुप की प्रमुख कंपनियों में से एक, हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन के रूप में काम करने से पहले फुजैराह गोल्ड की स्थापना की। अग्रवाल ने लिखा- "अग्निवेश कई चीज़ें थे - एक खिलाड़ी, एक संगीतकार, एक लीडर... फिर भी, सभी उपाधियों और उपलब्धियों से परे वह सरल, मिलनसार और बहुत ही मानवीय बने रहे वह न केवल उनके बेटे थे बल्कि उनके "दोस्त" भी थे"।



अपनी पत्नी किरण के साथ दुख जताते हुए अग्रवाल ने कहा कि इस नुकसान से परिवार टूट गया है। उन्होंने कहा कि अपने दुख में, उन्हें इस बात से सांत्वना मिली कि वेदांता में काम करने वाले हजारों युवा भी उनके बच्चों जैसे ही हैं। उद्योगपति ने अगे लिखा, "हमने यह सुनिश्चित करने का सपना देखा था कि कोई बच्चा भूखा न सोए, किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित न किया जाए, हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो, और हर युवा भारतीय के पास सार्थक काम हो। मैंने अग्नि से वादा किया था कि हम जो कमाते हैं उसका 75% से ज़्यादा समाज को वापस दे देंगे।"अग्रवाल ने अपने दोस्तों, सहकर्मियों और शुभचिंतकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया, और कहा कि हालांकि उन्हें नहीं पता कि अपने बेटे के बिना आगे का रास्ता कैसे तय करना है, लेकिन वह अग्निवेश की रोशनी और विजन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।