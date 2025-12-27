28 DECSUNDAY2025 11:26:06 AM
नए साल से पहले आई बुरी खबर, जाने-माने डायरेक्टर का हुआ निधन

  27 Dec, 2025
नारी डेस्क:  मलयालम सिनेमा में अपने कल्पनाशील और तकनीकी रूप से नवीन सेट डिजाइन के लिए जाने जाने वाले एक प्रतिष्ठित नाम, वयोवृद्ध कला निर्देशक के. शेखर का निधन हो गया है। वह 72 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि शेखर का निधन तिरुवनंतपुरम में उनके आवास पर हुआ। उन्होंने उन फिल्मों में अपने काम के लिए स्थायी पहचान हासिल की, जहां कला निर्देशन ने एक निर्णायक कथात्मक भूमिका निभाई, विशेष रूप से माय डियर कुट्टीचथन, भारत की पहली 3D फीचर फिल्म।


शेखर की रचनात्मक दृष्टि ने मलयालम सिनेमा की दृश्य भाषा को उस समय ऊपर उठाने में मदद की जब बड़े पैमाने पर, अवधारणा-संचालित सेट डिजाइन अभी भी अपेक्षाकृत असामान्य था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म उद्योग में जिजो पुन्नूस द्वारा निर्देशित पदायोट्टम (1982) के साथ एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में की थी। इस महत्वाकांक्षी पीरियड फिल्म ने शेखर के सिनेमा में प्रवेश को चिह्नित किया और दृश्य रूप से समृद्ध प्रस्तुतियों के साथ एक लंबे जुड़ाव के लिए मंच तैयार किया।
 

उनके उल्लेखनीय कार्यों में नोक्केथधूरथु कन्नुम नट्टू और ओन्नु मुथल पूज्यम वारे शामिल हैं, ये फिल्में न केवल अपनी कहानी कहने के लिए बल्कि अपने सावधानीपूर्वक तैयार किए गए दृश्य वातावरण के लिए भी याद की जाती हैं। उनके काम ने दिखाया कि कला निर्देशन केवल एक दृश्य पृष्ठभूमि के रूप में काम करने के बजाय एक सक्रिय कहानी कहने के उपकरण के रूप में कैसे काम कर सकता है। उनके निधन से, मलयालम सिनेमा ने एक अहम क्रिएटिव शक्ति को खो दिया है, जिन्होंने इसके इतिहास के एक बदलाव भरे दौर में इसकी विज़ुअल कल्पना को आकार देने में मदद की थी।
 

