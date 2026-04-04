नींद पूरी न होने से कौन-कौन सी हो सकती हैं बीमारियां !

नारी डेस्क: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग देर रात तक मोबाइल चलाना, काम करना या पढ़ाई करना आम बात मान लेते हैं। लेकिन रोजाना 6–7 घंटे से कम नींद लेना शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नींद की कमी (Sleep Deprivation) धीरे-धीरे कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। आइए जानते हैं इसके नुकसान।

हृदय रोग का खतरा

नींद पूरी न होने का सीधा असर दिल की सेहत पर पड़ता है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और धमनियों में सूजन आ सकती है। इससे दिल को सही तरीके से काम करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जो लंबे समय में हृदय रोग का कारण बन सकता है। लगातार नींद की कमी रहने पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है, इसलिए अच्छी नींद लेना दिल को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है।

टाइप 2 डायबिटीज

कम नींद लेना शरीर के मेटाबॉलिज्म और हार्मोन पर सीधा असर डालता है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो शरीर की इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता कम हो जाती है। इसके कारण ब्लड शुगर लेवल धीरे-धीरे बढ़ने लगता है, जो आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकता है। लगातार नींद की कमी रहने पर यह जोखिम और भी बढ़ जाता है, इसलिए शुगर को नियंत्रित रखने के लिए अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है।

मोटापा बढ़ना

नींद की कमी का सीधा असर आपके वजन पर भी पड़ता है। जब आप पूरी नींद नहीं लेते, तो शरीर में भूख बढ़ाने वाले हार्मोन ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और पेट भरा होने के बावजूद बार-बार खाने का मन करता है। इसके साथ ही शरीर की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कैलोरी ज्यादा जमा होने लगती है और वजन तेजी से बढ़ सकता है। लंबे समय तक नींद की कमी रहने पर मोटापा बढ़ने का खतरा काफी ज्यादा हो जाता है।

डिप्रेशन और एंजाइटी

पर्याप्त नींद न लेने से मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। जब दिमाग को पूरा आराम नहीं मिलता, तो तनाव हार्मोन बढ़ने लगते हैं और मन अशांत रहने लगता है। इसके कारण व्यक्ति में चिंता (एंजाइटी), चिड़चिड़ापन और उदासी बढ़ सकती है, जो आगे चलकर डिप्रेशन का रूप ले सकती है। लगातार नींद की कमी रहने पर मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, इसलिए दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी और पूरी नींद लेना बेहद जरूरी है।

कमजोर इम्यूनिटी

अच्छी और पूरी नींद शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाती है। जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं, तो शरीर खुद को रिपेयर करता है और इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन नींद की कमी होने पर यह प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है, जिससे इम्यूनिटी कमजोर पड़ने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति बार-बार सर्दी-खांसी, इंफेक्शन और अन्य बीमारियों का शिकार हो सकता है, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है।

हार्मोनल असंतुलन

नींद पूरी न होने से शरीर का हार्मोनल संतुलन बिगड़ने लगता है, जिसका असर कई शारीरिक प्रक्रियाओं पर पड़ता है। पर्याप्त नींद न मिलने पर हार्मोन सही तरीके से रिलीज नहीं होते, जिससे शरीर का सामान्य कार्य प्रभावित होता है। महिलाओं में इससे पीरियड्स अनियमित होना या प्रजनन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, वहीं पुरुषों में फर्टिलिटी और हार्मोन लेवल पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है।

अच्छी सेहत के लिए रोजाना कम से कम 7–8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है। छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी बीमारी बन सकती है, इसलिए अपनी नींद को प्राथमिकता दें।