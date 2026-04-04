नसों में ब्लॉकेज होने पर शरीर में दिखते हैं ऐसे लक्षण तो इन नुस्खों से तुरंत पाएं राहत

नारी डेस्क : आज की खराब लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और पोषक तत्वों की कमी के कारण कई गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इन्हीं में से एक है नसों में ब्लॉकेज (धमनियों में रुकावट)। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो यह रक्त वाहिकाओं में जमने लगता है, जिससे ब्लड फ्लो प्रभावित होता है। इसका सीधा असर दिल और दिमाग पर पड़ता है, और गंभीर स्थिति में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है। नसों में ब्लॉकेज होने पर शरीर कुछ संकेत देता है, जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।

थकान

अगर आप बिना ज्यादा मेहनत के ही जल्दी थक जाते हैं, तो यह नसों में ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है। ब्लड फ्लो सही न होने से दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे शरीर में कमजोरी और थकान महसूस होती है।

उपाय: बादाम और अखरोट का सेवन करें, ये नसों को हेल्दी रखते हैं।

ज्यादा पसीना आना

बिना किसी खास कारण के ज्यादा पसीना आना भी हार्ट पर दबाव का संकेत हो सकता है। जब दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है और पसीना आने लगता है।

छाती में दर्द

छाती में दर्द या दबाव महसूस होना एक गंभीर संकेत हो सकता है। यह इस बात का इशारा है कि दिल तक पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पा रहे हैं।

उपाय: लहसुन को डाइट में शामिल करें, यह कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है।

हाथ-पैरों में सुन्नपन

नसों में ब्लॉकेज होने पर खून का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे हाथ-पैरों में झनझनाहट और सुन्नपन महसूस होता है।

उपाय: अदरक की चाय पिएं और हल्का व्यायाम करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।

छाती में जलन

कई लोग छाती में जलन को गैस या एसिडिटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह हार्ट से जुड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसे हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है।

सांस लेने में परेशानी

अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या हल्की-सी गतिविधि में भी सांस फूलने लगती है, तो यह नसों में ब्लॉकेज का लक्षण हो सकता है।

उपाय: आंवले का रस और गुनगुना पानी नियमित पीने से दिल मजबूत रहता है।

कैसे करें बचाव?

अपनी डाइट में नमक, चीनी और कैफीन का सेवन कम करें।

एल्कोहल, सिगरेट और नशीले पदार्थों से दूर रहें।

नियमित रूप से बीपी (ब्लड प्रेशर) चेक करवाएं।

बिना डॉक्टर की सलाह के बार-बार दवाइयों का सेवन न करें।

तनाव से दूर रहें और रोजाना एक्सरसाइज या योग जरूर करें।

अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण बार-बार दिखाई दे रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। समय पर पहचान और सही इलाज से आप गंभीर बीमारी से बच सकते हैं।