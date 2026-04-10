क्या Sunscreen सही तरीके से लगा रहे हैं आप?

नारी डेस्क: गर्मियों ने दस्तक दे दी है। ऐसे में तेज धूम और प्रदूषण से स्किन झुलस सकती है और स्किन ड्राई- डैमेज हो सकती है। ऐसे में घर से सनस्क्रीन लगाकर ही निकलना चाहिए और बहुत सी महिलाएं ऐसा करती भी हैं। लेकिन क्या आप सही तरीके से सनस्क्रीन लगाते हैं? जी हां, सनस्क्रीन कई मयानों में फायदेमंद है, अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तब। आइए आपको बताते हैं सही तरीके से सनस्क्रीन लगाने का तरीका...

बाहर निकलने से पहले लगाएं सनस्क्रीन

ज्यादातर महिलाएं घर से निकलते समय सनस्क्रीन लगाती है, लेकिन ये गलत है। दरअसल, त्वचा पर सनस्क्रीन को आब्जॉर्ब करने में 10-15 मिनट का समय लगता है। इसके बाद ही सनस्क्रीन से यूवी प्रोटेक्शन देना शुरु करती हैं। इसलिए घर से निकलने के 10-15 मिनट पहले ही सनस्क्रीन लगा लें।

दोबार लगाएं सनस्क्रीन

दिन में सिर्फ एक बार सनस्क्रीन लगाना ही काफी नहीं है। ज्यादा तेज धूप में सनस्क्रीन देर में बेअसर होने लगती हैं। इसलिए अगर आप ज्यादा समय के लिए घर से बाहर हैं तो हर 2-3 घंटे में सनस्क्रीन जरूर लगाएं।

घर पर भी करें सनस्क्रीन का इस्तेमाल

गर्मी के समय में घर पर भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। दरअसल, गर्मी के मौसम में हवा घर के अंदर में गर्म ही आती है और इससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए घर पर हैं तो कम से कम एक बार सनस्क्रीन जरूर लगाएं।

एसपीएफ का भी रखें ख्याल

स्किन को सूरज की किरणों से बेहतर सुरक्षा देने के लिए सनस्क्रीन खरीदते वक्त एसपीएफ का ख्याल रखें। बाजार में 15 से लेकर 100 एसपीएफ तक की सनस्क्रीन मिलती है। जितना ज्यादा एसपीएफ, उतना ही स्किन को फायदा मिलेगा।

स्किन टोन से नहीं पड़ता फर्क

कुछ लोगों के अनुसार डार्क स्किन टोन वाले लोगों के लिए सनस्क्रीन लगाना जरूरी नहीं होता है। मगर हम आपको बता दें कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल सूरज की हानिकारक किरणों से बचने के लिए किया जाता है। इसलिए त्वचा को यूवी रेज से बचाने के लिए सभी को सनस्क्रीन लगाना चाहिए।