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पेड़ पर उगने वाली ‘जलेबी’! सिर्फ 2 महीने बाजार में दिखती है, सेहत के लिए वरदान

  • Edited By Monika,
  • Updated: 14 Apr, 2026 01:26 PM
पेड़ पर उगने वाली ‘जलेबी’! सिर्फ 2 महीने बाजार में दिखती है, सेहत के लिए वरदान

नारी डेस्क : आपने जलेबी तो खूब खाई होगी, लेकिन क्या कभी पेड़ पर उगने वाली जलेबी के बारे में सुना है? जी हां, ‘जंगल जलेबी’ इन दिनों बाजारों में खूब चर्चा में है। खट्टी-मीठे स्वाद वाला यह अनोखा फल न सिर्फ लोगों की पसंद बन रहा है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। खास बात यह है कि यह साल में केवल 2 महीने ही मिलता है, लेकिन इसके फायदे इतने जबरदस्त हैं कि इसे खाने से शरीर को कई तरह के लाभ मिलते हैं। यही वजह है कि यह फल अब तेजी से लोगों की थाली में अपनी जगह बना रहा है।

कहां मिलती है यह खास ‘जलेबी’?

मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के जंगलों में पाए जाने वाले कीकर के पेड़ पर यह फल उगता है, जिसे स्थानीय लोग ‘जंगल जलेबी’ कहते हैं। खास बात यह है कि यह साल में सिर्फ 2 महीने ही बाजार में नजर आती है, इसलिए इसकी डिमांड भी काफी रहती है।

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कैसा होता है जंगल जलेबी का पेड़ और फल?

जंगल जलेबी का पेड़ मध्यम आकार का सदाबहार पेड़ होता है, जो सालभर हरा-भरा रहता है। इसकी सबसे खास पहचान इसकी मुड़ी हुई फलियां होती हैं, जो देखने में बिल्कुल जलेबी जैसी लगती हैं। पकने पर इन फलियों का रंग गुलाबी या लाल हो जाता है, जिससे यह और भी आकर्षक दिखती हैं। इसके अंदर सफेद और मुलायम गूदा होता है, जिसका स्वाद मीठा होने के साथ हल्का खट्टापन लिए होता है। यही स्वाद इसे खास बनाता है। एक फली के अंदर आमतौर पर 8 से 10 बीज पाए जाते हैं, जो इसके प्राकृतिक स्वरूप को दर्शाते हैं।

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महिलाओं के लिए बना कमाई का जरिया

सीधी जिले की रहने वाली फूलमती जैसी कई महिलाएं अब जंगल जलेबी बेचकर अपनी आजीविका चला रही हैं। बाजार में इसकी कीमत लगभग 50 से 60 रुपये प्रति किलो है, जिससे उन्हें रोजाना 400 से 500 रुपये तक की कमाई हो जाती है। पहले जहां उन्हें जंगल से लकड़ी इकट्ठा कर बेचनी पड़ती थी, जिसमें मेहनत ज्यादा और आमदनी कम थी, वहीं अब इस फल के जरिए उन्हें कम समय में बेहतर आय मिल रही है। इससे न केवल उनके परिवार का खर्च आसानी से चल रहा है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई में भी अच्छी मदद मिल रही है।

सेहत के लिए कितनी फायदेमंद?

आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार, जंगल जलेबी कई स्वास्थ्य लाभ देती है
इम्युनिटी सिस्टम मजबूत करती है
पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है
त्वचा रोगों में राहत देती है
आंखों की रोशनी सुधारने में मदद
ब्लड शुगर कंट्रोल करने में सहायक
बैड कोलेस्ट्रॉल कम और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद।

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शहरों में बढ़ी डिमांड

जहां ग्रामीण इलाकों में इसे अभी भी ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, वहीं शहरों में इसके स्वाद और औषधीय गुणों को लेकर लोगों में तेजी से जागरूकता बढ़ रही है। यही वजह है कि अब यह फल आदिवासी महिलाओं के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बनता जा रहा है।

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पेड़ पर उगने वाली ‘जंगल जलेबी’ सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि सेहत और रोजगार के लिहाज से भी बेहद खास है। सीमित समय के लिए मिलने वाला यह फल अब बाजार में अपनी अलग पहचान बना रहा है।

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