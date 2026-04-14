क्या महीने में दो बार पीरियड्स आना Normal हैं? कितनी खतरनाक होती है यह सिचुएशन

नारी डेस्क: महीने में एक बार पीरियड्स आना सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर किसी महिला को एक ही महीने में दो बार पीरियड्स आने लगें, तो यह चिंता का कारण हो सकता है। मेडिकल भाषा में इसे अनियमित मासिक धर्म कहा जाता है। हालांकि हर बार यह गंभीर समस्या नहीं होती, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी सही नहीं है।

पीरियड्स साइकल को समझना जरूरी

आमतौर पर महिलाओं का पीरियड साइकल 28 दिनों का होता है, लेकिन 21 से 35 दिनों के बीच का चक्र भी सामान्य माना जाता है। अगर आपका साइकल 21 दिनों से छोटा हो जाए, या बार-बार तारीख बदलने लगे, तो इसे अनियमित पीरियड्स माना जाता है। कभी-कभी तनाव या लाइफस्टाइल में बदलाव की वजह से ऐसा होना सामान्य है, लेकिन अगर यह लगातार हो रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

महीने में दो बार पीरियड्स आने के मुख्य कारण

1. हार्मोनल असंतुलन

शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन पीरियड्स को नियंत्रित करते हैं। जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है, तो पीरियड्स जल्दी-जल्दी आ सकते हैं। तनाव, नींद की कमी और खान-पान में बदलाव इसके बड़े कारण हो सकते हैं।

2. PCOS (पीसीओएस)

यह महिलाओं में होने वाली एक आम हार्मोनल समस्या है, जिसमें ओवरी में छोटी-छोटी सिस्ट बन जाती हैं। इस वजह से पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं और कभी-कभी महीने में दो बार भी आ सकते हैं।

3. गर्भाशय फाइब्रॉएड

गर्भाशय में बनने वाली गांठों को फाइब्रॉएड कहा जाता है। यह ज्यादा ब्लीडिंग और अनियमित पीरियड्स का कारण बन सकते हैं, जिससे महीने में दो बार पीरियड्स आ सकते हैं।

4. थायराइड विकार

थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन शरीर के कई कामों को नियंत्रित करते हैं। अगर यह संतुलन बिगड़ जाए (हाइपोथायरायडिज्म या हाइपरथायरायडिज्म), तो पीरियड्स का समय और मात्रा दोनों प्रभावित हो सकते हैं।

क्या यह स्थिति खतरनाक है?

हर बार महीने में दो बार पीरियड्स आना खतरनाक नहीं होता, लेकिन अगर यह समस्या बार-बार हो रही है, तो यह किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकता है। लगातार ऐसा होने पर शरीर में कमजोरी, खून की कमी (एनीमिया) और हार्मोनल समस्याएं बढ़ सकती हैं।

कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?

हर महीने दो बार पीरियड्स आ रहे हों। बहुत ज्यादा या बहुत कम ब्लीडिंग हो। तेज दर्द या कमजोरी महसूस हो। पीरियड्स लंबे समय तक अनियमित रहें। ऐसे में बिना देरी किए डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। महीने में दो बार पीरियड्स आना कभी-कभी सामान्य हो सकता है, लेकिन इसे हल्के में लेना सही नहीं है। सही समय पर कारण जानना और इलाज करवाना जरूरी है, ताकि आगे चलकर कोई गंभीर समस्या न हो।

Disclaimer: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

