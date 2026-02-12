19 FEBTHURSDAY2026 1:35:23 AM
Nari

राजपाल यादव  के सपोर्ट में उतरे मीका सिंह, बॉलीवुड से कहा- दिखावा ना करो, मदद करो

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 12 Feb, 2026 01:40 PM
राजपाल यादव  के सपोर्ट में उतरे मीका सिंह, बॉलीवुड से कहा- दिखावा ना करो, मदद करो

नारी डेस्क: एकजुटता दिखाते हुए सिंगर मीका सिंह ने एक्टर राजपाल यादव को 11 लाख रुपये की फाइनेंशियल मदद देने का वादा किया है, जिन्होंने 5 फरवरी, 2026 को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था, ताकि चेक बाउंस होने के कई मामलों में छह महीने की सज़ा काट सकें। इंस्टाग्राम पर, मीका ने सीधे 'भूल भुलैया' एक्टर को एक मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस मुश्किल दौर में फाइनेंशियल और मोरल सपोर्ट दोनों दिया। 

PunjabKesari
मीका ने अपनी पोस्ट में लिख "मेरी एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि प्लीज सिर्फ़ अनाउंसमेंट पोस्ट न करें। आइए पक्का करें कि हम सच में कंट्रीब्यूट करें और इसे पूरा करें।" इस मैसेज के साथ, सिंगर ने एक फ़ॉलो-अप वीडियो अपील पोस्ट की जिसमें फ़िल्म इंडस्ट्री के मेंबर्स से काम की मदद के लिए आगे आने की अपील की गई। उन्होंने सोशल मीडिया अनाउंसमेंट तक सपोर्ट को लिमिट करने के बजाय ठोस और ट्रांसपेरेंट फ़ाइनेंशियल मदद की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। मीका ने आगे ज़ोर दिया कि इंडस्ट्री को ठीक से ऑर्गनाइज़ करना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि फ़ंड सही जगह पहुंचे और उसका सही इस्तेमाल हो। 

PunjabKesari

एक्टर सोनू सूद, गुरु रंधावा और गुरमीत चौधरी ने भी पब्लिकली राजपाल यादव का सपोर्ट किया है, और इंडस्ट्री के दूसरे लोगों से उनकी ज़रूरत के समय में आगे आने की अपील की है। राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जेल भेजा गया है, जब एक्टर चेक डिसऑनर केस के सिलसिले में सरेंडर की डेडलाइन पूरी करने में फेल रहे थे। कोर्ट ने उन्हें आगे कोई भी हियरिंग होने से पहले सरेंडर करने का निर्देश दिया था। यह मामला शिकायत करने वाली कंपनी को सेटलमेंट अमाउंट के पेमेंट के बारे में अंडरटेकिंग के बार-बार उल्लंघन से जुड़ा है।


सुनवाई के दौरान, यादव के सीनियर वकील ने कहा कि एक्टर तुरंत 25 लाख रुपये जमा करने के लिए तैयार थे और दोनों पार्टियों ने बाकी बकाया रकम के पेमेंट शेड्यूल पर टेंटेटिवली सहमति जताई थी। हालांकि, कोर्ट ने यह कहते हुए राहत देने से मना कर दिया कि यादव को पहले ही 4 फरवरी, 2026 को सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस शर्मा ने कहा कि चूंकि एक्टर ने सरेंडर ऑर्डर का पालन नहीं किया है, इसलिए जेल अधिकारियों को खुद को सौंपने के बाद ही उनकी बात सुनी जाएगी। इस टिप्पणी के बाद, यादव ने 5 फरवरी को बाद में तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि सरेंडर करने के बाद वह कानून के मुताबिक सही एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आज़ाद होंगे।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it