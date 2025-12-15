Actor पर हुआ हमला, जान से मारने की मिली धमकी, Video आया सामने

नारी डेस्क : पॉपुलर टीवी शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’, ‘साथ निभाना साथिया’ और ‘मन की आवाज प्रतिज्ञा’ में नजर आ चुके मॉडल और एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इस पूरी घटना का वीडियो खुद अनुज ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

गोरेगांव स्थित सोसाइटी में हुआ हमला

अनुज सचदेवा ने रविवार शाम, 14 दिसंबर को अपने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में मुंबई के गोरेगांव स्थित उनकी सोसाइटी का एक रेजिडेंट अनुज पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोपी शख्स अनुज पर आरोप लगाते हुए कहता नजर आ रहा है कि उनके कुत्ते ने उसे काट लिया, जिसके बाद वह बेकाबू होकर गाली-गलौज करने लगता है।

लाठी से किया हमला, दी जान से मारने की धमकी

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर गुस्से में अनुज को लगातार गालियां देता है और लाठी से उन पर कई बार वार करता है। इस दौरान वह यह कहते हुए भी सुनाई देता है, “कुत्ते से कटवाएगा?” तभी मौके पर मौजूद एक महिला ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया। गार्ड्स ने बीच-बचाव कर किसी तरह अनुज को हमलावर से अलग किया, लेकिन इसके बावजूद आरोपी शख्स गाली-गलौज करता रहा और एक्टर को जान से मारने की धमकी भी दी।

घायल अनुज बोले – “मेरे सिर से खून बह रहा है”

इस पूरी घटना के दौरान अनुज सचदेवा खुद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। हमले के बाद उन्होंने कैमरे के सामने आकर बताया कि उन्हें गंभीर चोट लगी है। वीडियो में अनुज कहते नजर आते हैं, “मेरे सिर से खून बह रहा है।”

पोस्ट में क्या लिखा अनुज ने?

वीडियो शेयर करते हुए अनुज ने कैप्शन में लिखा, इस व्यक्ति द्वारा मुझे या मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से पहले मैं यह सबूत पोस्ट कर रहा हूं। सोसाइटी में गलत जगह पार्किंग को लेकर उसने मेरे कुत्ते और मुझे मारने की कोशिश की। हारमनी मॉल रेजिडेंसी, गोरेगांव। यह आदमी ए विंग, फ्लैट नंबर 602 का निवासी है। कृपया इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो कार्रवाई कर सकते हैं। मेरे सिर से खून बह रहा है।

डॉग लवर हैं अनुज सचदेवा

गौरतलब है कि अनुज सचदेवा एक बड़े डॉग लवर हैं। वे अक्सर स्ट्रीट डॉग्स और इंडियन ब्रीड के कुत्तों के हक में आवाज उठाते रहते हैं। सोशल मीडिया पर वे अपने पालतू कुत्ते सिम्बा के साथ तस्वीरें और वीडियो भी शेयर करते रहते हैं और लोगों को कुत्तों को गोद लेने व उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करते हैं।

