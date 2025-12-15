17 DECWEDNESDAY2025 6:29:52 PM
हॉलीवुड में पसरा मातम: डायरेक्टर और पत्नी की हुई हत्या, घर में मिले दोनों के शव

  • Updated: 15 Dec, 2025 01:02 PM
हॉलीवुड में पसरा मातम: डायरेक्टर और पत्नी की हुई हत्या, घर में मिले दोनों के शव

नारी डेस्क : हॉलीवुड के जाने-माने एक्टर और फिल्म-डायरेक्टर रॉब रेनर (Rob Reiner) और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर रेनर (Michele Singer Reiner) को ब्रेंटवुड, लॉस एंजिल्स स्थित उनके घर में मृत पाया गया, जिसे पुलिस अब घातक हत्या (apparent homicide) करार दे रही है। यह सनसनीखेज खबर हॉलीवुड में तहलका मचा रही है।

शव घर में मिले, पुलिस ने शुरू की हत्या की जांच

लॉस एंजिल्स फायर डिपार्टमेंट और LAPD ने रविवार दोपहर को ब्रेंटवुड के साउथ चैडबोर्न एवेन्यू स्थित रेनर के घर से दो लाशें बरामद कीं। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार दोनों के शरीर पर चाकू के निशान जैसे वार के घाव मिले हैं और मामले को डबल मर्डर की तरह देखा जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि जांच जारी है और अभी तक किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार इस हत्या की गंभीरता को देखते हुए मर्डर यूनिट मामले की जांच कर रही है और आसपास के सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं। परिवार ने भी सार्वजनिक बयान जारी कर गोपनीयता की मांग की है।

रॉब रेनर कौन थे?

78-year-old रॉब रेनर हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं और निर्देशकों में से एक थे। वह 1970 के दशक के लोकप्रिय सिटकॉम All in the Family में माइकल “मीटहेड” स्टिविक की भूमिका से शुरुआत की और बाद में This Is Spinal Tap, Stand By Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally…, A Few Good Men जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया। उनके काम को आलोचकों और दर्शकों ने वर्षों तक सराहा। उनकी पत्नी मिशेल सिंगर रेनर 68 वर्ष की थीं और मीडिया तथा आर्ट-फोटोग्राफी की दुनिया में जानी जाती थीं। दोनों 1989 से शादीशुदा थे और उनके तीन बच्चे हैं। उनकी अचानक मौत की खबर ने सिनेमा जगत और फैंस को चौंका दिया है। कई सेलिब्रिटीज और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर रेनर के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।

