नीले ड्रम से निकलीं राखी सावंत, जया बच्चन के लिए कही ये बड़ी बात...

नारी डेस्क : राखी सावंत एक बार फिर अपने अतरंगी अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर उनके दो वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें उनका अनोखा आउटफिट और पैपराजी को लेकर दिया गया बयान इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इन वीडियो पर यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं।

आउटफिट ने खींचा लोगों का ध्यान

पहले वायरल वीडियो में राखी सावंत नीले रंग के एक बड़े ड्रम से बाहर निकलती नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने सिल्वर कलर का ग्लैमरस आउटफिट पहना हुआ है। जैसे ही राखी ड्रम से बाहर आती हैं, वहां मौजूद पैपराजी उन्हें चीयर करने लगते हैं। पूरे वीडियो में राखी अपने अनोखे लुक को फ्लॉन्ट करती दिखाई देती हैं, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया है।

जया बच्चन पर साधा निशाना

दूसरे वीडियो में राखी सावंत ने दिग्गज अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन पर तंज कसा। राखी ने मजाकिया लहजे में कहा, “ये ड्रम जया बच्चन जी के लिए है, मैं इसमें उनको बिठा दूंगी। अगर जया जी ने मेरे पैप्स को कुछ बोला है तो। जया जी, प्लीज आप पहले अपने कपड़े ठीक कर लो, फिर मेरे पैप्स को बोलना। आज पैप्स हैं तो हम हैं। आई एम प्राउड ऑफ माय पैप्स, लव यू।”

सोशल मीडिया पर जमकर आ रहे रिएक्शन

राखी के इन वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स हंसी और दिल वाली इमोजी के साथ जमकर कमेंट कर रहे हैं। कई लोग राखी के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ यूजर्स इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट बता रहे हैं। कुल मिलाकर, राखी एक बार फिर इंटरनेट पर छा गई हैं।

क्या था जया बच्चन का बयान?

गौरतलब है कि हाल ही में जया बच्चन ने पैपराजी को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ। उन्होंने कहा था कि वह मीडिया फैमिली से आती हैं, लेकिन पैप्स से उनका कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि पैपराजी किस तरह के लोग हैं और उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग किसने दी है। जया बच्चन के इसी बयान के बाद अब राखी सावंत का यह वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने बेबाक अंदाज और बयानों के चलते राखी एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं।

