जब ऐश्वर्या-सलमान की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' को बीच में छोड़कर चली गई थी जया बच्चन

  Edited By vasudha,
  Updated: 03 Jan, 2026 06:43 PM
नारी डेस्क: ऐश्वर्या राय बच्चन, सलमान खान और अजय देवगन की 1999 की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा रोमांटिक ड्रामा फिल्मों में से एक है। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने अपने दिल को छू लेने वाले संगीत, शानदार विज़ुअल्स और लव ट्रायंगल की इमोशनल कहानी से लोगों का दिल जीत लिया था। एक बार भंसाली ने पर्दे के पीछे के उन पलों के बारे में बताया, जिनकी वजह से फिल्म को प्रतिष्ठित बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया था।
भंसाली ने याद किया कि कैसे 'हम दिल दे चुके सनम' को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली, खासकर बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में। उन्होंने याद करते हुए कहा- "यह बहुत बढ़िया था कि इसे बर्लिन में चुना गया, अब यह हर फेस्टिवल में जा चुकी है। इसके लिए दो लोग ज़िम्मेदार थे। एक थीं डोरोथी जो बर्लिन से एक फिल्म चुनने के लिए यहां आई थीं और एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा- 'मेमसाहब आप यह पिक्चर हमारे साथ देखो।' वह उनके साथ गया, उनके साथ बैठा उन्हें फिल्म समझाई और उन्हें फिल्म से प्यार हो गया।"।  दूसरी जया बच्चन थीं, जिन्होंने बर्लिन में फिल्म की बहुत ज़ोरदार सिफारिश की थी। 

हालांकि, भंसाली को अपनी तरफ से हुई एक गलतफहमी भी याद आई, जिसमें उन्हें लगा था कि जया को फिल्म पसंद नहीं आई। उन्होंने बताया- हम दिल दे चुके सनम की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद, कई दर्शक आए और उनकी खूब तारीफ की। सिवाय जया बच्चन के। वेटरन एक्ट्रेस की चुप्पी से भंसाली को लगा कि शायद फिल्म उन्हें पसंद नहीं आई। हालांकि, एक दिन जया ने उन्हें फोन किया और गलतफहमी दूर की। जया बच्चन को हम दिल दे चुके सनम इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के लिए रिकमेंड किया और यह पक्का किया कि यह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचे।

बेहद मशहूर स्टारकास्ट की ज़बरदस्त एक्टिंग और संजय लीला भंसाली के शानदार डायरेक्शन के लिए तारीफ़ मिलने के बाद, हम दिल दे चुके सनम बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित मंच तक पहुंची। ‘हम दिल दे चुके सनम’ की सफलता के बाद से, संजय लीला भंसाली ने खुद को भारत के सबसे दूरदर्शी डायरेक्टर्स में से एक के तौर पर स्थापित किया है। ‘देवदास’, ‘बाजीराव मस्तानी’ और ‘पद्मावत’ जैसे भव्य पीरियड ड्रामा से लेकर OTT सीरीज़ ‘हीरामंडी’ तक, भंसाली की स्टाइल हमेशा से शानदार विज़ुअल्स, मज़बूत भावनाओं और यादगार संगीत के लिए जानी जाती है।

