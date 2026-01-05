05 JANMONDAY2026 4:35:17 PM
Nari

जय भानुशाली से अपना रिश्ता तोड़ने के बाद एक्ट्रेस माही विज ने लिखा-  अच्छा इंसान बनना...

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 05 Jan, 2026 10:07 AM
जय भानुशाली से अपना रिश्ता तोड़ने के बाद एक्ट्रेस माही विज ने लिखा-  अच्छा इंसान बनना...

नारी डेस्क: पॉपुलर टीवी कपल माही विज और जय भानुशाली शादी के करीब 16 साल बाद तलाक की घोषणा करने के बाद आजकल सुर्खियों में हैं। 4 जनवरी, 2026 को जय ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अपनी पूर्व पत्नी माही के साथ एक कोलैबोरेटिव पोस्ट शेयर किया। इसी बीच, टीवी एक्ट्रेस ने एक रहस्यमयी नोट शेयर किया जिस पर लिखा था-  ईश्वर का प्लान, मैं यूनिवर्स पर विश्वास करूंगी। 

 

PunjabKesari


माही ने एक और पोस्ट शेयर किया जिसमें दयालुता के महत्व पर ज़ोर दिया गया । इस पोस्ट में चुनौतियों के बावजूद "अच्छा इंसान बनना" कभी न छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। मैसेज में लिखा था- "आप वह वजह बनें जिससे लोग खूबसूरत आत्माओं, दयालु दिलों और अच्छी एनर्जी में विश्वास करें। अच्छा इंसान बनना कभी बंद न करें।" उन्होंने 4 जनवरी, 2026 को घोषणा के बाद अपने इंस्टाग्राम बायो को भी "फाइटर" में अपडेट किया।

PunjabKesari
4 जनवरी, 2026 को जय भानुशाली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अपनी अलग रह रही पत्नी माही विज के साथ एक जॉइंट पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में लिखा था- "आज, हम ज़िंदगी की इस यात्रा में अलग होने का फैसला करते हैं, फिर भी हम एक-दूसरे का साथ देते रहेंगे। शांति, विकास, दया और इंसानियत हमेशा हमारे मार्गदर्शक मूल्य रहे हैं। अपने बच्चों - तारा, खुशी, राजवीर के लिए हम सबसे अच्छे माता-पिता, सबसे अच्छे दोस्त बनने और उनके लिए जो कुछ भी सही होगा, वह करने का वादा करते हैं।"

PunjabKesari
नोट में आगे, जय ने बताया कि उनकी कहानी में कोई विलेन नहीं था और उनके अलग होने से कोई नेगेटिविटी जुड़ी नहीं थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने ड्रामा और समझदारी से ज़्यादा शांति को चुना। उन्होंने कहा कि वे एक-दूसरे का सम्मान और सपोर्ट करते रहेंगे। 
जय भानुशाली और माही विज डांस रियलिटी शो, नच बलिए 5 में अपनी परफॉर्मेंस से मशहूर हुए। वे शो के विनर बने। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो, इस कपल ने 2010 में शादी की थी।  कपल ने IVF के ज़रिए अपनी पहली बच्ची तारा का वेलकम किया। वे खुशी और राजवीर के फॉस्टर पेरेंट्स भी हैं।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it