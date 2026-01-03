Shura के प्यार में डूबे अरबाज खान, कंधे पर बनवाया पत्नी के नाम का टैटू

नारी डेस्क : बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। पत्नी शूरा खान के लिए उनका प्यार किसी से छुपा नहीं है और हाल ही में शेयर की गई उनकी लेटेस्ट तस्वीरों ने इस बात पर एक बार फिर मुहर लगा दी है। अरबाज ने सोशल मीडिया पर कुछ रोमांटिक फोटोज साझा की हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान उनके कंधे पर बने टैटू ने खींचा है।

अरबाज खान ने तस्वीरें शेयर की

अरबाज खान ने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें पहली फोटो में साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने कंधे पर पत्नी शूरा के नाम का टैटू बनवाया है। इस टैटू को वह गर्व के साथ फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं। फैंस इस खास जेस्चर को देखकर एक्टर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अन्य तस्वीरों में अरबाज और शूरा का रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है।

एक फोटो में दोनों साथ लेटे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में कपल की केमिस्ट्री फैंस का दिल जीत रही है। वहीं आखिरी तस्वीर में दोनों अपनी नन्ही बेटी का हाथ थामे दिखाई दे रहे हैं, जो इस पोस्ट को और भी खास बना देती है। इन तस्वीरों के साथ अरबाज ने कैप्शन में लिखा, तुम से हम और फिर हमारा। ये मेरी फेवरेट जर्नी रहेगी। हैप्पी न्यू ईयर। इस कैप्शन के साथ एक्टर ने अपनी फैमिली लाइफ की खुशी जाहिर की है।

गौरतलब है कि अरबाज खान ने एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा से तलाक के बाद साल 2023 में शूरा खान से शादी की थी। नवंबर 2025 में कपल ने अपनी बेटी का स्वागत किया, जिसका नाम सिपारा रखा गया। अरबाज इससे पहले मलाइका अरोड़ा के साथ अपने बेटे अरहान खान के पिता भी हैं। अरबाज और शूरा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनके इस प्यार भरे अंदाज पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं।