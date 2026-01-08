विक्की-कैटरीना ने अपने बेटे का नाम रखा विहान, फिल्म उरी के डायरेक्टर ने किया रिएक्ट

नारी डेस्क: विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपने बेटे का नाम विहान कौशल रखा है। 7 जनवरी, 2026 को इस कपल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह अनाउंसमेंट की। अब फैंस अंदाज़ा लगा रहे हैं कि विक्की और कैटरीना ने अपने बेटे का नाम आदित्य धर की डायरेक्टेड फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक में उनके कैरेक्टर 'मेजर विहान सिंह शेरगिल' के नाम पर रखा है।



विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपने बेटे विहान की एक अनदेखी, प्यारी तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में कैटरीना अपने पति विक्की के हाथ पर अपना हाथ रखे हुए दिख रही हैं। वह अपने बेटे के छोटे-छोटे हाथ पकड़े हुए थीं, और अपने कैप्शन में उन्होंने बताया कि वे अपने बेटे का नाम विहान कौशल रख रहे हैं। उरी के डायरेक्टर आदित्य धर ने लिखा कि विक्की ने उरी में 'मेजर विहान शेरगिल' के साथ एक पावर-पैक्ड परफॉर्मेंस दी थी। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि कपल ने अपने बेटे का नाम विहान रखा है।



आदित्य धर ने कमेंट किया- "@विक्की @कैटरीना बहुत-बहुत बधाई! मेरे विक्कू, स्क्रीन पर मेजर विहान शेरगिल के किरदार को निभाने से लेकर अब छोटे विहान को अपनी बाहों में लेने तक, ज़िंदगी सच में पूरी हो गई है। आप तीनों को मेरा सारा प्यार और आशीर्वाद। आप दोनों बहुत अच्छे माता-पिता बनेंगे।" अपने कैप्शन में विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने यह भी बताया कि विहान का मतलब संस्कृत में सूर्योदय या सुबह होता है। कैप्शन में, उन्होंने विहान के बारे में बताया कि वह उनकी रोशनी की किरण है, और उनकी प्रार्थनाएं पूरी हो गई हैं, ज़िंदगी खूबसूरत है। पोस्ट के एक हिस्से में कैटरीना और विक्की की दुनिया बदलने की बात कही गई थी, और दोनों बहुत ज़्यादा आभारी हैं।