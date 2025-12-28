लाइव शो में हरियाणवी स्टार साथ हुई बदतमीजी, Video हुआ Viral

नारी डेस्क : हरियाणवी इंडस्ट्री की मशहूर स्टार प्रांजल दहिया एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका डांस या कोई नया गाना नहीं, बल्कि लाइव शो के दौरान हुआ एक शर्मनाक वाकया है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे स्टेज से ही बदतमीजी करने वाले दर्शकों को कड़ी फटकार लगाती नजर आ रही हैं।

लाइव शो में बेकाबू हुई भीड़

हाल ही में एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान प्रांजल दहिया स्टेज पर डांस कर रही थीं। इसी बीच दर्शकों में मौजूद कुछ लोग हद पार करते नजर आए। भीड़ में से कुछ लोग स्टेज के बेहद करीब आकर चिल्लाने लगे और अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रांजल को अपनी परफॉर्मेंस बीच में रोकनी पड़ी।

गुस्से में बोलीं प्रांजल

बदतमीजी से नाराज प्रांजल दहिया ने स्टेज से ही ऐसे लोगों की क्लास लगा दी। दर्शकों में मौजूद एक बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, आपकी भी बहू-बेटियां हैं। ताऊ, तेरी छोरी की उम्र की हूं मैं। थोड़ा कंट्रोल में रहो। इसके बाद उन्होंने बाकी दर्शकों से भी अपील की कि शो का आनंद लें, लेकिन मर्यादा और सम्मान बनाए रखें। प्रांजल ने साफ शब्दों में कहा कि वे दर्शकों के उत्साह की कद्र करती हैं, लेकिन किसी भी कलाकार के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस अभी बाकी है, इसलिए दर्शक स्टेज से दूरी बनाकर रखें और शालीनता के साथ कार्यक्रम का आनंद लें।

सोशल मीडिया पर मिल रहा समर्थन

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग प्रांजल दहिया की हिम्मत और बेबाकी की तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने कहा कि महिला कलाकारों की सुरक्षा और सम्मान के लिए ऐसे स्टैंड बेहद जरूरी हैं। वहीं कुछ लोगों ने आयोजकों पर भी सवाल उठाए कि सुरक्षा इंतजाम और सख्त क्यों नहीं थे।

कौन हैं प्रांजल दहिया?

प्रांजल दहिया हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं। उनके गाने सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेंड करते रहते हैं। ‘52 गज का दामन’ जैसे सुपरहिट गानों से उन्होंने देशभर में पहचान बनाई। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स मिलियन्स में हैं और उनके डांस की दीवानगी हर उम्र के लोगों में देखने को मिलती है।