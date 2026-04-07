अवॉर्ड सेरेमनी में होस्ट ने उड़ाया राजपाल यादव का मजाक, एक्टर के सपोर्ट में उतरे  सलमान खान

नारी डेस्क: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हाल ही में एक अवार्ड शो के दौरान राजपाल यादव के साथ कथित तौर पर बेइज्जती किए जाने के बाद उनके सपोर्ट में सामने आए हैं। मंगलवार को, सुपरस्टार ने अपने एक्स पर एक लंबा नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने एक्टर के काम और किसी भी फिल्म में उनके द्वारा जोड़ी गई वैल्यू के बारे में बात की। अवार्ड्स सेरेमनी के दौरान, होस्ट ने राजपाल यादव पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों के मामले की ओर इशारा करते हुए मज़ाक उड़ाया, और कहा, “डॉलर का रेट कितना भी ऊपर नीचे हो जाए आपको पैसे उतने ही वापस लौटाने हैं।”



सलमान ने लिखा- "राजपाल भाई आप 30 साल से काम कर रहे हो और हम सबने आपको बार-बार रिपीट किया है क्योंकि आप अपना काम जानते हो और एक वैल्यू लाते हो, काम तो आपको बहुत मिलेगा और इसी डॉलर रेट पे मिलेगा और मिलता रहेगा। हकीकत यह है। और यह याद रखने के कभी कभी फ्लो में कुछ निकल आता है, देना ही है तो दिमाग में रखो दिल से काम करो, डॉलर ऊपर हो या नीचे क्या फर्क पड़ता है देना तो इंडिया में ही है @rajpalofficial "। राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस केस में दोषी ठहराया था। एक्टर पर मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने पेमेंट में डिफॉल्ट का आरोप लगाया था।



कुछ हफ्ते पहले, कोर्ट ने एक्टर से पूछा था कि क्या उन्होंने लोन लिया था, जिसका उन्होंने हां में जवाब दिया था। कोर्ट ने फिर एक्टर से कहा कि उन्हें कई मौके दिए गए लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। राजपाल यादव ने कहा कि 2016 में जज ने कहा था कि 10 करोड़ 40 लाख रुपये देने होंगे। उन्होंने कहा कि वह अपने एक दोस्त की 28 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी के पेपर्स लाए थे। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने पैसे दे दिए थे। एक्टर ने कहा कि दूसरी पार्टी बदले में पैसे नहीं चाहती थी, बल्कि वे चाहते थे कि उन्हें जेल भेज दिया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि जब वह जेल गए, तो उन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली, और अब पूरी बहस खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने कानूनी तौर पर बात मान ली है। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म पर 22 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, न कि 5 करोड़ रुपये जैसा कि दूसरी पार्टी ने दावा किया था।