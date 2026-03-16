ऑस्कर 2026 में प्रियंका चोपड़ा का जलवा, सफेद डायोर गाउन में दिखीं बेहद खूबसूरत

नारी डेस्क: हॉलीवुड का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अवॉर्ड शो ऑस्कर 2026 (98वां अकादमी अवॉर्ड्स) 15 मार्च 2026 को अमेरिका के लॉस एंजिल्स स्थित डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया। इस बड़े आयोजन में दुनिया भर के फिल्मी सितारों ने शिरकत की। इस दौरान भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी रेड कार्पेट पर अपनी शानदार मौजूदगी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

रेड कार्पेट पर प्रियंका का ग्लैमरस अंदाज

ऑस्कर 2026 के रेड कार्पेट पर प्रियंका चोपड़ा सफेद रंग के स्ट्रैपलेस गाउन में नजर आईं। यह खूबसूरत गाउन मशहूर फैशन ब्रांड डायोर का था। इस गाउन में हाई लेग स्लिट और फेदर जैसी डिटेलिंग थी, जिससे यह बेहद स्टाइलिश और आकर्षक लग रहा था। प्रियंका का यह लुक काफी हद तक ब्राइडल स्टाइल जैसा दिखाई दे रहा था। उन्होंने इस गाउन के साथ शानदार डायमंड नेकलेस पहना, जिसने उनके पूरे लुक को और भी ग्लैमरस बना दिया। प्रियंका ने अपने बाल खुले रखे और उन्हें क्लासिक ओल्ड हॉलीवुड स्टाइल में सेट किया था। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके इस लुक की जमकर तारीफ की। हालांकि कुछ लोगों ने गाउन को थोड़ा साधारण भी बताया, लेकिन प्रियंका की ग्रेस, आत्मविश्वास और मुस्कान ने सभी का दिल जीत लिया।

निक जोनस के साथ दिखी रोमांटिक जोड़ी

प्रियंका चोपड़ा के साथ उनके पति और अमेरिकी सिंगर निक जोनस भी इस इवेंट में मौजूद थे। निक ने क्लासिक ब्लैक-एंड-व्हाइट सूट पहना था, जो प्रियंका के सफेद गाउन के साथ बेहद शानदार लग रहा था। रेड कार्पेट पर दोनों हाथों में हाथ डाले चलते नजर आए और कैमरों के सामने कई पोज दिए। इस जोड़ी की शानदार कैमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया। कई लोगों ने इसे “परफेक्ट हॉलीवुड कपल” भी कहा। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस खास मौके की कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं। इन तस्वीरों में उनकी ऑस्कर की तैयारियों की झलक भी देखने को मिली। उन्होंने बताया कि इवेंट से ठीक पहले उनके गाउन में कुछ आखिरी बदलाव भी किए गए थे।

ऑस्कर में प्रेजेंटर के रूप में वापसी

ऑस्कर 2026 में प्रियंका चोपड़ा को एक खास जिम्मेदारी भी मिली। उन्होंने इस समारोह में अवॉर्ड प्रेजेंटर के रूप में मंच पर आकर विजेताओं को पुरस्कार दिया। इस दौरान हॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी प्रेजेंटर के रूप में मौजूद थे, जिनमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ऐनी हैथवे और ग्वेनेथ पाल्ट्रो जैसे नाम शामिल हैं।

2016 में भी बन चुकी हैं ऑस्कर प्रेजेंटर

प्रियंका चोपड़ा इससे पहले भी साल 2016 में ऑस्कर अवॉर्ड्स में प्रेजेंटर के रूप में हिस्सा ले चुकी हैं। लगभग एक दशक बाद उनकी यह वापसी भारतीय दर्शकों के लिए बेहद खास मानी जा रही है।

भारत के लिए गर्व का पल

प्रियंका चोपड़ा आज बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड में भी अपनी मजबूत पहचान बना चुकी हैं। फिल्मों, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और बड़े ग्लोबल इवेंट्स में उनकी मौजूदगी भारत के लिए गर्व की बात मानी जाती है। ऑस्कर 2026 में उनकी शानदार मौजूदगी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह ग्लोबल स्टार के रूप में दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही हैं।