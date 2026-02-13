19 FEBTHURSDAY2026 1:09:58 AM
महाराजाओं जैसा लुक दें अपने लिविंग रूम को, अपनाएं ये 5 शीशम सोफा सेट डिजाइंस

  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 13 Feb, 2026 12:25 PM
महाराजाओं जैसा लुक दें अपने लिविंग रूम को, अपनाएं ये 5 शीशम सोफा सेट डिजाइंस

नारी डेस्क: अगर आप अपने लिविंग रूम को क्लासी, रॉयल और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो शीशम वुड सोफा डिजाइंस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हैं। शीशम की लकड़ी (Indian Rosewood) अपनी मजबूती, खूबसूरत ग्रेन और लंबी उम्र के लिए जानी जाती है। इसका फर्नीचर 100 साल से भी ज्यादा समय तक टिक सकता है और आपके घर की सुंदरता को बढ़ाता है। शीशम सोफे ना सिर्फ टिकाऊ होते हैं, बल्कि हर तरह के घर के इंटीरियर में फिट होते हैं। आइए जानते हैं 5 बेस्ट शीशम सोफा डिजाइंस

मिनिमलिस्ट वुड सोफा

मॉडर्न और सरल घरों के लिए मिनिमलिस्ट सोफा एक परफेक्ट विकल्प है। इसमें सिंपल स्ट्रेट लाइन और सॉफ्ट कुशन होते हैं। पॉलिश्ड फिनिश इसे एलिगेंट लुक देता है। आप चाहें तो कुशन कवर बदलकर लुक को रिफ्रेश कर सकते हैं। मेंटेन करना आसान और आरामदायक।

PunjabKesari

क्लासिक + मॉडर्न सोफा

अगर आप क्लासिक और मॉडर्न दोनों टच चाहते हैं, तो यह डिज़ाइन बेहतर है। लो-हाइट सोफा और राउंड टेबल के साथ लिविंग रूम में रॉयल और एलिगेंट लुक आता है। प्योर शीशम लकड़ी में यह सोफा टिकाऊ और प्रीमियम फील देता है। कीमत लगभग 1 लाख रुपये तक हो सकती है, लेकिन यह लंबे समय तक टिकता है।

स्टोरेज सोफा

छोटे घरों के लिए स्टोरेज सोफा सबसे उपयोगी होता है। इसमें सामान रखने के लिए स्पेस होता है, जैसे कंबल, कुशन या अन्य चीजें। जरूरत पड़ने पर यह बेड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टाइल और सुविधा दोनों एक साथ मिलते हैं।

लॉन्ग सोफा विद 2 चेयर

इसमें मजबूत फ्रेम और सॉफ्ट कुशन होते हैं। थ्री शीटर सोफा के साथ दो चेयर शामिल होते हैं।यह सेट स्टाइलिश और कंफर्टेबल लिविंग रूम बनाने में मदद करता है। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं।

PunjabKesari

 रॉयल कार्विंग वाले सोफा सेट

यदि आप अपने घर में रॉयल टच चाहते हैं तो कार्विंग वाले शीशम सोफे पर विचार करें। इसमें लकड़ी पर खूबसूरत डिजाइन और नक़्क़ाशी होती है। यह सोफा पारंपरिक और एलीगेंट दोनों अंदाज में फिट बैठता है।

Sheesham Wood Sofa Set क्यों है बेस्ट?

यह मजबूत और टिकाऊ होता है। इसमें दीमक या अन्य कीट नहीं लगते। हर तरह के इंटीरियर में फिट होता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह है, जो लंबे समय तक नया और सुंदर दिखता है।

शीशम सोफा न केवल लिविंग रूम को रॉयल लुक देता है, बल्कि घर की शोभा भी बढ़ाता है। इसे अपनाकर आप लंबे समय तक स्टाइल और आराम दोनों का आनंद ले सकते हैं।  

