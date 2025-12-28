29 DECMONDAY2025 1:17:04 PM
Year Ender 2025: इन 5 कुंवारी एक्ट्रेसेज़ की इस साल बदली किस्मत, स्टाइल और टैलेंट से बनीं सबकी पसंद

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Dec, 2025 04:50 PM
 नारी डेस्क: साल 2025 बॉलीवुड के लिए कई मायनों में खास रहा। इस साल कुछ एक्ट्रेसेज़ ने शादी की, कुछ मां बनीं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उन यंग और कुंवारी हसीनाओं की रही, जिन्होंने इसी साल फिल्मों में डेब्यू किया और देखते ही देखते स्टार बन गईं। इन एक्ट्रेसेज़ ने सिर्फ अपनी एक्टिंग से नहीं, बल्कि अपने स्टाइल और फैशन से भी लोगों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर पूरे साल इन्हीं के लुक्स और तस्वीरें छाई रहीं। 2025 में बॉलीवुड में कई नई लड़कियों को मौका मिला, लेकिन कुछ ने पहले ही साल में खुद को साबित कर दिया। इन एक्ट्रेसेज़ ने दिखा दिया कि वे आने वाले समय में इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलने वाली हैं।

राशा थडानी (20 साल)

रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने फिल्म ‘आजाद’ से बॉलीवुड में कदम रखा। कम उम्र में ही राशा ने अपनी एक्टिंग से लोगों को प्रभावित किया। इसके साथ ही उनका फैशन सेंस भी खूब चर्चा में रहा। कभी वह छोटी और मॉडर्न ड्रेसेज़ में नजर आईं, तो कभी स्ट्रैपलेस आउटफिट में। वहीं, देसी लुक की बात करें तो साड़ी, लहंगे और सूट में भी राशा उतनी ही खूबसूरत लगती हैं। वेस्टर्न और ट्रेडिशनल दोनों लुक्स को बैलेंस करना ही उनकी सबसे बड़ी खासियत है।

PunjabKesari

अनीत पड्डा (23 साल)

फिल्म ‘सैयारा’ से पहचान बनाने वाली अनीत पड्डा ने 23 साल की उम्र में वह कर दिखाया, जो कई कलाकार सालों में नहीं कर पाते। उनकी एक्टिंग को तो सराहना मिली ही, साथ ही उनका स्टाइल भी खूब पसंद किया गया। अनीत कभी स्कर्ट-टॉप में नजर आईं, तो कभी ड्रेप्ड और स्टाइलिश ड्रेस में। उनके कॉन्फिडेंट लुक्स ने उन्हें फैंस के बीच तेजी से पॉपुलर बना दिया और बहुत से लोगों के लिए वह क्रश बन गईं।

शनाया कपूर (26 साल)

अभिनेता संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने भी 2025 में बॉलीवुड में डेब्यू किया। हर इवेंट में उनका फैशन चर्चा का विषय बना रहा। कभी वह स्ट्रैपलेस ड्रेस में दिखीं, तो कभी एलिगेंट गाउन में। देसी कपड़ों की बात करें तो शनाया साड़ी और लहंगे को भी ट्रेंडी अंदाज़ में कैरी करना जानती हैं। यही वजह है कि उनकी स्टाइलिंग यंग लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर है।

PunjabKesari

सारा अर्जुन (20 साल)

सारा अर्जुन पहले भी कई प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी थीं, लेकिन 2025 में फिल्म ‘धुरंधर’ में लीड रोल निभाने के बाद वह सुर्खियों में आ गईं। उनका फैशन सेंस काफी अलग और सादा है। कभी वह सिंपल सूट पहनकर अपनी सादगी दिखाती हैं, तो कभी स्टाइलिश ड्रेसेज़ में नजर आती हैं। लोगों को उनका यह नेचुरल और एलिगेंट अंदाज़ इतना पसंद आ रहा है कि कई लोग उनके लुक्स को कॉपी कर रहे हैं।

सिमर भाटिया

अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया की फिल्म ‘इक्कीस’ भले ही 1 जनवरी को रिलीज हो रही हो, लेकिन 2025 में ही उन्होंने खूब सुर्खियां बटोर लीं। सिमर का स्टाइल काफी बैलेंस्ड है। कभी वह कूल और मॉडर्न लुक में नजर आती हैं, तो कभी सादा-सिंपल सूट पहनकर आम लड़की जैसा अंदाज़ दिखाती हैं। यही सादगी और स्टाइल का मेल उन्हें खास बनाता है।

PunjabKesari

साल 2025 इन पांचों एक्ट्रेसेज़ के लिए करियर बदल देने वाला साबित हुआ। इन हसीनाओं ने दिखा दिया कि सिर्फ नाम नहीं, बल्कि मेहनत, टैलेंट और स्टाइल से भी इंडस्ट्री में जगह बनाई जा सकती है। आने वाले सालों में इनसे और भी बड़ी उम्मीदें की जा रही हैं।  

