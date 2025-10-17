17 OCTFRIDAY2025 2:57:06 PM
Nari

मां लक्ष्मी की सवारी उल्लू ही क्यों है? जानिए इसके पीछे का धार्मिक रहस्य

  • Edited By Monika,
  • Updated: 17 Oct, 2025 11:32 AM
मां लक्ष्मी की सवारी उल्लू ही क्यों है? जानिए इसके पीछे का धार्मिक रहस्य

नारी डेस्क : हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी माना जाता है। दिवाली की रात जब उनकी पूजा की जाती है, तो उनके साथ एक उल्लू (Owl) को भी दर्शाया जाता है। कई लोग यह सोचते हैं कि उल्लू तो रात में निकलने वाला और डरावना पक्षी है, फिर देवी लक्ष्मी ने उसे अपनी सवारी क्यों चुना? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपे धार्मिक, प्रतीकात्मक और दार्शनिक कारण।

उल्लू ज्ञान और बुद्धिमानी का प्रतीक है

उल्लू रात में देख सकता है, जबकि बाकी पक्षी नहीं। इसीलिए यह ज्ञान और गहरी दृष्टि (Deep Vision) का प्रतीक माना गया है। मां लक्ष्मी की सवारी के रूप में उल्लू यह संदेश देता है कि धन का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए, नहीं तो यह नष्ट भी हो सकता है।

PunjabKesari

अंधकार में मार्ग दिखाने वाला पक्षी

उल्लू रात में भी साफ देख सकता है, इसलिए यह अंधकार में भी सही दिशा दिखाने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार मां लक्ष्मी भी जीवन के अंधकार यानी गरीबी और दुर्भाग्य को दूर कर संपन्नता और उजाला लाती हैं।

यें भी पढ़ें : दिवाली पर भूलकर भी न जलाएं दीया में कपड़े की बाती, वरना हो जाएंगे कंगाल!

सावधानी और सतर्कता का प्रतीक

उल्लू बहुत सतर्क और चौकन्ना पक्षी है। वह हर छोटी हलचल को पहचान लेता है। मां लक्ष्मी का संदेश है कि जो व्यक्ति सतर्क और जागरूक रहता है, वही अपने धन की रक्षा कर सकता है। धनवान बनने के बाद भी अहंकार नहीं करना चाहिए और सजग रहना चाहिए।

PunjabKesari

लालच पर नियंत्रण का संदेश

पौराणिक कथाओं के अनुसार, उल्लू अंधेरे में रहना पसंद करता है और चमक-दमक की ओर आकर्षित होता है। यह मानव स्वभाव में मौजूद लालच (Greed) का प्रतीक है। मां लक्ष्मी उल्लू के माध्यम से हमें सिखाती हैं कि धन के साथ विनम्रता और संयम रखना जरूरी है, नहीं तो बुद्धि अंधकारमय हो जाती है।

यें भी पढ़ें : दिवाली 2025 : 71 साल बाद बना दुर्लभ संयोग, मेष समेत 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

शुभता और सौभाग्य का संकेत

कुछ ग्रंथों में उल्लू को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि अगर दिवाली की रात घर के आस-पास उल्लू दिखाई दे जाए, तो यह मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है।

PunjabKesari

मां लक्ष्मी की सवारी उल्लू हमें यह सिखाती है कि —“धन तभी सार्थक है, जब उसमें बुद्धि, सतर्कता और विनम्रता का संतुलन हो।” इसलिए, दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा के साथ-साथ उल्लू का प्रतीक भी हमें धन का सही उपयोग और विवेक का संदेश देता है।
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it