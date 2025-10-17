मां लक्ष्मी की सवारी उल्लू ही क्यों है? जानिए इसके पीछे का धार्मिक रहस्य

नारी डेस्क : हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी माना जाता है। दिवाली की रात जब उनकी पूजा की जाती है, तो उनके साथ एक उल्लू (Owl) को भी दर्शाया जाता है। कई लोग यह सोचते हैं कि उल्लू तो रात में निकलने वाला और डरावना पक्षी है, फिर देवी लक्ष्मी ने उसे अपनी सवारी क्यों चुना? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपे धार्मिक, प्रतीकात्मक और दार्शनिक कारण।

उल्लू ज्ञान और बुद्धिमानी का प्रतीक है

उल्लू रात में देख सकता है, जबकि बाकी पक्षी नहीं। इसीलिए यह ज्ञान और गहरी दृष्टि (Deep Vision) का प्रतीक माना गया है। मां लक्ष्मी की सवारी के रूप में उल्लू यह संदेश देता है कि धन का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए, नहीं तो यह नष्ट भी हो सकता है।

अंधकार में मार्ग दिखाने वाला पक्षी

उल्लू रात में भी साफ देख सकता है, इसलिए यह अंधकार में भी सही दिशा दिखाने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार मां लक्ष्मी भी जीवन के अंधकार यानी गरीबी और दुर्भाग्य को दूर कर संपन्नता और उजाला लाती हैं।

सावधानी और सतर्कता का प्रतीक

उल्लू बहुत सतर्क और चौकन्ना पक्षी है। वह हर छोटी हलचल को पहचान लेता है। मां लक्ष्मी का संदेश है कि जो व्यक्ति सतर्क और जागरूक रहता है, वही अपने धन की रक्षा कर सकता है। धनवान बनने के बाद भी अहंकार नहीं करना चाहिए और सजग रहना चाहिए।

लालच पर नियंत्रण का संदेश

पौराणिक कथाओं के अनुसार, उल्लू अंधेरे में रहना पसंद करता है और चमक-दमक की ओर आकर्षित होता है। यह मानव स्वभाव में मौजूद लालच (Greed) का प्रतीक है। मां लक्ष्मी उल्लू के माध्यम से हमें सिखाती हैं कि धन के साथ विनम्रता और संयम रखना जरूरी है, नहीं तो बुद्धि अंधकारमय हो जाती है।

शुभता और सौभाग्य का संकेत

कुछ ग्रंथों में उल्लू को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि अगर दिवाली की रात घर के आस-पास उल्लू दिखाई दे जाए, तो यह मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है।

मां लक्ष्मी की सवारी उल्लू हमें यह सिखाती है कि —“धन तभी सार्थक है, जब उसमें बुद्धि, सतर्कता और विनम्रता का संतुलन हो।” इसलिए, दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा के साथ-साथ उल्लू का प्रतीक भी हमें धन का सही उपयोग और विवेक का संदेश देता है।

