इस Actress के घर 2026 में गूंजेगी किलकारी? टीवी की आनंदी ने दिया बड़ा हिंट

नारी डेस्क : टीवी की मशहूर ‘आनंदी’ यानी अविका गौर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह कोई नया शो नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ है। अविका गौर और उनके पति मिलिंद चंदवानी ने हाल ही में अपने लेटेस्ट व्लॉग में ऐसा हिंट दिया है, जिसके बाद फैंस कयास लगाने लगे हैं कि 2026 में कपल के घर नया मेहमान आ सकता है। हालांकि, कपल ने अभी तक किसी तरह की ऑफिशियल घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल जरूर मचा दी है।

लेटेस्ट व्लॉग में मिला ‘बड़ा बदलाव’ का इशारा

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी ने अपने हालिया व्लॉग में साल 2025 को अपनी जिंदगी का बेहद खास साल बताया। कपल ने कहा कि यह साल उनके लिए नई शुरुआतों से भरा रहा, वहीं 2026 उनकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव लेकर आने वाला है, जिसकी उन्होंने न कल्पना की थी और न ही कोई प्लानिंग। मिलिंद ने कहा, ये बदलाव बहुत बड़ा है, बेहद खूबसूरत है और हमने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद से ही फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद कपल अपने पहले बच्चे की प्लानिंग को लेकर इशारा कर रहा है।

नर्वस लेकिन बेहद एक्साइटेड हैं अविका और मिलिंद

व्लॉग में बातचीत के दौरान जब अविका ने मिलिंद से पूछा कि क्या वह नर्वस हैं, तो मिलिंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह बहुत खुश और एक्साइटेड हैं, लेकिन थोड़े नर्वस भी। मिलिंद ने कहा, जिंदगी में थोड़ा नर्वस होना जरूरी होता है। वहीं अविका ने यह भी बताया कि वह जल्द ही इस खुशखबरी को अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करेंगी।

सोशल मीडिया पर फैंस हुए एक्साइटेड

अविका और मिलिंद के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर फैंस की एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही है। कई यूजर्स ने कमेंट कर कपल को एडवांस में बधाइयां देनी शुरू कर दी हैं, तो कुछ लोग 2026 में बेबी अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, फिलहाल यह सब सिर्फ कयास हैं।

‘पति पत्नी और पंगा’ में हुई थी ग्रैंड वेडिंग

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी ने 30 सितंबर 2025 को रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में ग्रैंड वेडिंग की थी। टीवी पर हुई इस शादी को लेकर खूब चर्चा हुई थी। शादी पर हो रही आलोचनाओं पर अविका ने पहले कहा था कि उन्हें पता था कि लोग बातें करेंगे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने फैसले खुद लिए हैं।

अविका के मुताबिक, मैं बचपन से अपने फैसलों में अलग रही हूं—चाहे काम हो या शादी।

अब सबकी नजर 2026 पर

अब फैंस की नजर साल 2026 पर टिकी है। क्या वाकई टीवी की आनंदी के घर किलकारियां गूंजने वाली हैं? या फिर यह कोई और बड़ा सरप्राइज है। इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।