डरे हुए इंसान पर ही हमला करते हैं कुत्ते.... Stray Dogs को लेकर सुप्रीम कोर्ट  की टिप्पणी

नारी डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई के दौरान जानवरों के व्यवहार पर खुलकर टिप्पणियां कीं, जो बेंच के मुताबिक उनके पर्सनल अनुभव पर आधारित थीं। कोर्ट ने कहा कि कुत्ते इंसानों में डर को महसूस कर सकते हैं और जब उन्हें यह महसूस होता है, तो उनके हमला करने की संभावना ज़्यादा होती है। जब यह टिप्पणी की गई, तो कोर्टरूम में मौजूद कुछ कुत्तों से प्यार करने वालों ने सहमति में सिर हिलाया, जिसके बाद बेंच को दखल देना पड़ा और उनसे प्रतिक्रिया न देने के लिए कहा।



फीडिंग ज़ोन को लेकर जताई चिंता

कोर्ट ने कहा- "कुत्ता हमेशा उस इंसान को सूंघ लेता है जो कुत्तों से डरता है। जब उसे यह महसूस होता है, तो वह हमेशा हमला करता है। हम अपने पर्सनल अनुभव से यह बात कह रहे हैं।" एक याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फीडिंग ज़ोन खुद ही परेशानी का सबब बन गए हैं, क्योंकि ऐसे इलाकों में कुत्तों की ज़्यादा संख्या से स्थानीय लोगों को दिक्कतें होती हैं। वकील ने कुछ पालतू कुत्तों के मालिकों द्वारा नियमों के उल्लंघन की बात भी उठाई, आरोप लगाया कि कुत्तों को अक्सर पब्लिक जगहों पर बिना पट्टे के रखा जाता है, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं।



कोर्ट ने सफाई और सुरक्षा पर दिया जोर

ज़िम्मेदारी के मुद्दे पर बहस करते हुए, वकील ने कहा कि राज्य आवारा कुत्तों का मालिक नहीं है और उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइज़ेशन तक सीमित है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पब्लिक सड़कें और आने-जाने के रास्ते साफ़ और सुरक्षित रखे जाने चाहिए, और कहा कि किसी व्यक्ति के अपनी गली और घर तक पहुंचने के अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को याचिकाकर्ता विजय गोयल के वकील की दलीलें सुनीं, जिन्होंने तर्क दिया कि आवारा कुत्तों का मुद्दा "कुत्ते प्रेमियों" के बारे में नहीं है, बल्कि यह निवासियों के अपने घरों और सड़कों तक सुरक्षित रूप से पहुंचने के अधिकार के बारे में है।



कोर्ट में बिल्लियाें पर भी हुई बात

वकील ने कहा कि कुत्ते अपने इलाके को लेकर बहुत ज़्यादा पज़ेसिव होते हैं, और उनके इलाके आमतौर पर हर 200 से 300 मीटर पर बदलते रहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब कुत्तों के इलाके से दूर खाने की जगहें बनाई जाती हैं, तो जानवर अक्सर खाने की तलाश में दूसरे कुत्तों के इलाकों में चले जाते हैं, जिससे हिंसक टकराव का खतरा बढ़ जाता है। दलीलों पर जवाब देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्ते और बिल्लियां "कुदरती दुश्मन" हैं और टिप्पणी की कि बिल्लियों को बढ़ावा देने से चूहों की आबादी को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, बेंच ने अपने पहले के निर्देशों के दायरे को साफ किया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि उसने सड़कों से हर आवारा कुत्ते को हटाने का आदेश नहीं दिया था। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उसका फोकस एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमों का सख्ती से पालन करने पर है और दोहराया कि उसने सिर्फ़ संस्थागत इलाकों से कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया था।

