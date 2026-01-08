08 JANTHURSDAY2026 4:00:22 PM
शोक में डूबा बॉलीवुड: दिग्गज एक्टर रहे राजेंद्र कुमार की बीवी शुक्ला कुमार का 89 साल की उम्र में निधन

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Jan, 2026 03:04 PM
शोक में डूबा बॉलीवुड: दिग्गज एक्टर रहे राजेंद्र कुमार की बीवी शुक्ला कुमार का 89 साल की उम्र में निधन

नारी डेस्क:  बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार की पत्नी और अभिनेता कुमार गौरव की मां शुक्ला कुमार का निधन हो गया है। उनके निधन से न सिर्फ उनका परिवार, बल्कि पूरा फिल्म जगत गहरे शोक में डूबा हुआ है।  परिवार की ओर से जानकारी दी गई है कि शुक्ला कुमार की आत्मा की शांति के लिए 10 जनवरी को प्रेयर मीट आयोजित की जाएगी। इस सभा में फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने-माने चेहरे शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। शुक्ला कुमार के निधन के कारण के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

लाइमलाइट से दूर रहती थीं

शुक्ला कुमार हमेशा लाइमलाइट से दूर रही हैं, लेकिन परिवार में उनकी भूमिका बेहद अहम थी। उन्होंने अपने समय में हिंदी सिनेमा को बदलते और नई ऊँचाइयों तक पहुंचते देखा। राजेंद्र कुमार के करियर के हर उतार-चढ़ाव में वे उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहीं।

परिवार और फिल्मी कनेक्शन

शुक्ला कुमार का परिवार भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। वे रमेश बहल और श्याम बहल की बहन थीं, जिससे उनका संबंध गोल्डी बहल और रवि बहल से भी था।

शुक्ला कुमार और राजेंद्र कुमार के तीन बच्चे थे

कुमार गौरव – बॉलीवुड अभिनेता

डिंपल – उनकी शादी हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर राजू पटेल से हुई

मनोरमा – उनकी शादी प्रोड्यूसर ओ.पी. रहलान से हुई

राजेंद्र कुमार और शुक्ला कुमार का सफर

राजेंद्र कुमार और शुक्ला कुमार का सफर

राजेंद्र कुमार, जिन्हें लोग प्यार से 'जुबिली कुमार' कहते थे, बॉक्स ऑफिस पर लगातार हिट फिल्मों के लिए मशहूर रहे। मुंबई आने के बाद उन्होंने पांच साल तक निर्देशक एच.एस. रवैल के सहायक के रूप में काम किया। इस पूरे सफर में शुक्ला कुमार उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी रहीं। राजेंद्र कुमार का निधन करीब 35 साल पहले हुआ था। वे 12 जुलाई 1991 को 71 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से चल बसे थे। बताया जाता है कि उन्हें कैंसर था, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई दवा लेने से इंकार कर दिया था।

PunjabKesari

10 जनवरी को होगी प्रेयर मीट

परिवार की ओर से जानकारी दी गई है कि शुक्ला कुमार की आत्मा की शांति के लिए 10 जनवरी को प्रेयर मीट आयोजित की जाएगी। इस सभा में फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने-माने चेहरे शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। शुक्ला कुमार के निधन के कारण के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

लाइमलाइट से दूर रहती थीं

शुक्ला कुमार हमेशा लाइमलाइट से दूर रही हैं, लेकिन परिवार में उनकी भूमिका बेहद अहम थी। उन्होंने अपने समय में हिंदी सिनेमा को बदलते और नई ऊँचाइयों तक पहुंचते देखा। राजेंद्र कुमार के करियर के हर उतार-चढ़ाव में वे उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहीं।

परिवार और फिल्मी कनेक्शन

शुक्ला कुमार का परिवार भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। वे रमेश बहल और श्याम बहल की बहन थीं, जिससे उनका संबंध गोल्डी बहल और रवि बहल से भी था। शुक्ला कुमार और राजेंद्र कुमार के तीन बच्चे थे

कुमार गौरव – बॉलीवुड अभिनेता

डिंपल – उनकी शादी हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर राजू पटेल से हुई

मनोरमा – उनकी शादी प्रोड्यूसर ओ.पी. रहलान से हुई

राजेंद्र कुमार और शुक्ला कुमार का सफर

राजेंद्र कुमार, जिन्हें लोग प्यार से ‘जुबिली कुमार’ कहते थे, बॉक्स ऑफिस पर लगातार हिट फिल्मों के लिए मशहूर रहे। मुंबई आने के बाद उन्होंने पांच साल तक निर्देशक एच.एस. रवैल के सहायक के रूप में काम किया। इस पूरे सफर में शुक्ला कुमार उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी रहीं।

राजेंद्र कुमार का निधन करीब 35 साल पहले हुआ था। वे 12 जुलाई 1991 को 71 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से चल बसे थे। बताया जाता है कि उन्हें कैंसर था, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई दवा लेने से इंकार कर दिया था।

शुक्ला कुमार के निधन से बॉलीवुड और उनके परिवार के लिए यह समय बेहद दुखभरा है।   

 

