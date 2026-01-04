सच साबित हो रही बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां? जानें 3 जनवरी को इन दो देशों के बीच क्या हुआ

नारी डेस्क : नए साल 2026 की शुरुआत होते ही दुनिया में एक बार फिर युद्ध और वैश्विक तनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर 3 जनवरी की रात अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बड़े टकराव के दावे किए जा रहे हैं। इन अटकलों के सामने आते ही मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं, जिनमें उन्होंने साल 2026 को संघर्ष और अशांति से भरा बताया था।

क्या है पूरा दावा?

सोशल मीडिया और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दावा किया जा रहा है कि 3 जनवरी की रात अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इस दौरान वेनेजुएला में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि, अब तक इस कथित घटना को लेकर किसी भी देश की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी क्यों हो रही वायरल?

बुल्गारिया की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने कई साल पहले कहा था कि 2026 दुनिया के लिए बेहद उथल-पुथल भरा साल साबित हो सकता है। उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार, इस दौरान देशों के बीच टकराव बढ़ेगा और युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। उन्होंने वैश्विक सप्लाई चेन बाधित होने, समुद्री रास्तों पर संकट और महंगाई बढ़ने की भी आशंका जताई थी।

पूर्व और पश्चिम के बीच बढ़ते तनाव का जिक्र

बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच टकराव का भी उल्लेख मिलता है। इसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के साथ-साथ चीन-ताइवान और रूस-अमेरिका तनाव का जिक्र किया गया है। इसी वजह से अमेरिका और वेनेजुएला से जुड़े मौजूदा दावों को उनकी भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जा रहा है।

सच्चाई क्या है?

फिलहाल अमेरिका और वेनेजुएला के बीच किसी भी सैन्य कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को भविष्य की चेतावनी या अटकल के रूप में देखना चाहिए, न कि पुख्ता सच्चाई के तौर पर। हालांकि, मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए ऐसी खबरें लोगों की चिंता जरूर बढ़ा रही हैं।