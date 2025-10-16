17 OCTFRIDAY2025 2:55:41 PM
Nari

दिवाली 2025 : 71 साल बाद बना दुर्लभ संयोग, मेष समेत 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

  • Edited By Monika,
  • Updated: 16 Oct, 2025 05:09 PM
दिवाली 2025 : 71 साल बाद बना दुर्लभ संयोग, मेष समेत 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

नारी डेस्क : इस बार दिवाली 2025 बेहद खास रहने वाली है। करीब 71 साल बाद ऐसा ग्रह संयोग बन रहा है जब एक साथ हंस राजयोग, बुधादित्य राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और कलानिधि योग का निर्माण होगा। इससे पहले वर्ष 1954 में दीपावली के मौके पर ऐसा शुभ योग बना था। इस बार गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे जिससे हंस राजयोग प्रभावी होगा, वहीं सूर्य और बुध की युति तुला राशि में होने से बुधादित्य राजयोग बनेगा।

मेष राशि 

मेष राशि वालों के लिए दिवाली 2025 बेहद शुभ और सौभाग्यशाली रहने वाली है। इस बार आपके सप्तम भाव में बुधादित्य योग और आदित्य मंगल योग का संयोग बन रहा है, जो जीवन में उन्नति और समृद्धि के द्वार खोलने वाला है। इस दौरान आपको हर काम में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। आपके करियर और बिज़नेस में नई ऊंचाइयों को छूने के अवसर मिलेंगे, साथ ही परिवार की ओर से भी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और आप अपने निर्णयों से दूसरों को प्रभावित करेंगे। 

ध्यान रखें : किसी भी काम में जल्दबाजी न करें और निर्णय सोच-समझकर लें। इस दिवाली आपकी किस्मत सच में चमकने वाली है।

PunjabKesari

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए दिवाली 2025 अपार खुशियों और धन वर्षा लेकर आएगी। इस समय शुक्र और चंद्रमा की युति आपके चौथे भाव में बन रही है, जिससे आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यह अवधि आपके लिए आर्थिक रूप से बेहद शुभ रहने वाली है। इस दौरान नया घर, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग बनेंगे। परिवार में प्यार और सामंजस्य बढ़ेगा तथा पुराने रिश्तों में मधुरता आएगी। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे और अटके हुए पैसे वापस मिलने की संभावना रहेगी। कुल  मिलाकर यह दिवाली आपके जीवन में समृद्धि, स्थिरता और नए अवसरों की चमक लेकर आएगी।

ये भी पढ़ें : सोना-चांदी नहीं खरीद सकते तो धनतेरस पर जरूर खरीदें ये सस्ती चीजें

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए दिवाली 2025 बेहद शुभ फल देने वाली रहने वाली है। इस समय गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे, जिससे हंस राजयोग का निर्माण होगा। यह योग आपके करियर और सामाजिक जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला साबित होगा। इस अवधि में करियर में तरक्की, प्रमोशन और मान-सम्मान मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए अवसर आपके दरवाज़े पर दस्तक देंगे। समाज में आपका नाम, प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा। यह समय आपके जीवन में सफलता, सम्मान और समृद्धि का स्वर्णिम अध्याय लेकर आएगा।

PunjabKesari

कन्या राशि

इस दिवाली कन्या राशि के जातकों के लिए उपलब्धियों और सम्मान का समय लेकर आ रही है। इस बार आपकी राशि में चंद्रमा और शुक्र की युति से कलानिधि योग बन रहा है, जो विशेष रूप से रचनात्मक और कलात्मक व्यक्तियों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस योग के प्रभाव से आपके करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी और पुरस्कार या पहचान मिलने की संभावना रहेगी। शिक्षा, शोध, लेखन, संगीत या मीडिया क्षेत्र से जुड़े जातक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेंगे। लंबे समय से रुका हुआ कोई मनचाहा कार्य पूरा होगा, जिससे आपको आत्मसंतोष और प्रसन्नता की अनुभूति होगी। यह दिवाली आपके जीवन में यश, सफलता और सृजनात्मक ऊर्जा का नया प्रकाश भर देगी।

यें भी पढ़ें : 27 साल तक बेटी को कमरे में रखा कैद, सड़ गए थे पैर, उसके साथ हुई ऐसी हैवानियत कि कांप उठेगी रूह!

मकर राशि

दिवाली परमकर राशि के जातकों के लिए संपत्ति, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा का समय लेकर आ रही है। इस दौरान आपका भाग्य पूरी तरह साथ देगा, जिससे नए अवसर और लाभ मिलेंगे। आपके लिए नए मकान, वाहन या निवेश के योग बन रहे हैं, साथ ही आपका व्यक्तित्व और वाणी आकर्षक रहेंगे, जिससे समाज में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस समय आप आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहेंगे। धन-संपत्ति में वृद्धि होगी और पारिवारिक संबंध और भी मजबूत बनेंगे। कुल मिलाकर यह दिवाली आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और सामंजस्य लेकर आएगी।

PunjabKesari

इस बार दिवाली 2025 का समय अत्यंत शुभ और दुर्लभ योगों से भरा रहेगा। “मेष, मिथुन, कर्क, कन्या और मकर राशियों” की किस्मत इस दीपावली पर सच में चमकने वाली है। ग्रहों की यह शुभ स्थिति न सिर्फ धन और सफलता लाएगी, बल्कि जीवन में  नई रोशनी भी भर देगी।
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it