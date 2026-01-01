नए साल के पहले दिन 3000 से ज्यादा लोगों की चमकी किस्मत मिली सरकारी नौकरी

नारी डेस्क: नए साल 2026 का पहला दिन राजस्थान के हजारों युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आया। 1 जनवरी 2026 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने पटवारी भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया, जिससे हजारों उम्मीदवारों का सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा हो गया। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य में 3705 पदों पर पटवारियों की नियुक्ति की जाएगी। नए साल के पहले ही दिन नौकरी की खबर मिलने से चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है।

लाखों उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 17 अगस्त 2025 को पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित कराई थी। इस परीक्षा में 6 लाख 72 हजार 11 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता काफी कड़ी थी, लेकिन मेहनत करने वाले हजारों युवाओं को अब इसका फल मिल गया है। बोर्ड ने इससे पहले 3 दिसंबर 2025 को प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया था। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन उस समय नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए थे।

आज मिलेंगे नियुक्ति पत्र, जल्द जारी होंगे जॉइनिंग निर्देश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बताया है कि 1 जनवरी 2026 को चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद जल्द ही जॉइनिंग से जुड़े दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे। बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें, ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए।

कब संभालेंगे पटवारी कार्यभार?

चयनित उम्मीदवारों को राजस्थान के अलग-अलग जिलों में पटवारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जल्द ही वे अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यभार संभालकर काम शुरू करेंगे।

शहर से लेकर गांव तक खुशी

इस भर्ती से न सिर्फ 3 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य की राजस्व व्यवस्था भी मजबूत होगी। पटवारियों की नियुक्ति से गांव और शहरों में जमीन और किसानों से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। लंबे समय से लंबित पड़े कई राजस्व और किसान मामलों को सुलझाने में भी मदद मिलेगी।

नए साल के पहले ही दिन मिली यह खबर राजस्थान के युवाओं के लिए किसी बड़े न्यू ईयर गिफ्ट से कम नहीं है।