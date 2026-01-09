फैशन डिजाइनर का 47 साल की उम्र में निधन, इस बीमारी के कारण हुई मौत

नारी डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के मशहूर फैशन ब्रांड रनअवे द लेबल के भारतीय मूल के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेमल पटेल (प्रेम) का 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ब्रांड ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके निधन की पुष्टि की और उन्हें अपना "दूरदर्शी संस्थापक और सीईओ" बताया। पटेल का निधन 14 दिसंबर को शांतिपूर्वक हुआ। इस दुखद समय में उनके परिवार की निजता बनाए रखने का अनुरोध भी किया गया।

स्वास्थ्य संघर्ष और अंतिम दिनों की जानकारी

पटेल ने अपनी मृत्यु से कुछ ही सप्ताह पहले अपने स्वास्थ्य संबंधी संघर्षों के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि उनके ऑक्सीजन स्तर में भारी कमी के कारण उन्हें गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में भर्ती कराया गया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में बार-बार अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी साझा की और बताया कि डॉक्टरों ने उनके फेफड़ों को स्थिर करने के प्रयासों के दौरान उन्हें कोमा में रखा। पटेल ने लिखा, "तीसरी बार… मैं इतना भाग्यशाली नहीं था। मेरे फेफड़े इतने सूज गए थे कि वे ऑक्सीजन को अवशोषित नहीं कर पा रहे थे। बाद में डॉक्टरों को उनके फेफड़ों में वेप का तरल पदार्थ मिला, जिससे उन्होंने लोगों को वेपिंग के खतरों के प्रति सचेत रहने और श्वसन संबंधी लक्षणों को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित किया।

फैशन और मीडिया जगत ने जताया दुख

पटेल के निधन पर ऑस्ट्रेलियाई फैशन और मीडिया जगत में शोक की लहर छा गई। ग्रैस गैरिक, PR एजेंसी MVMNT की संस्थापक, ने उन्हें "अद्वितीय, समय और ऊर्जा के मामले में बेहद उदार और बेहद विनोदी" बताया। सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट डोनी गैलेला ने इस खबर को "बेहद दुखद" बताया। गॉगलबॉक्स स्टार सारा मैरी फहद ने कहा कि उनकी मौत "एक बुरे सपने जैसी" महसूस हुई। साथी डिजाइनर एलेक्स पेरी ने भी अपनी श्रद्धांजलि दी।

रनअवे द लेबल की पहचान

2014 में स्थापित, रनअवे द लेबल ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रसिद्ध फैशन ब्रांडों में से एक बन गया। यह ब्रांड हाई-प्रोफाइल हस्तियों द्वारा पहना जाता है और सोशल मीडिया, रेड कार्पेट और रियलिटी टेलीविजन पर बार-बार नजर आता है। ब्रांड की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं। 2022 में ऑस्ट्रेलियाई मॉडल रोजालिया रशियन के साथ कलेक्शन लॉन्च, जिसने बेक जुड, लाना विल्किंसन और स्नेजाना वुड जैसे कई हस्तियों का ध्यान आकर्षित किया। पुरुषों के परिधानों से फैशन की दुनिया में शुरुआत करने के बाद, पटेल ने महिलाओं के परिधानों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे रनअवे द लेबल की आत्मविश्वासी, अभिव्यंजक और ग्लोबल अपील वाली शैली विकसित हुई।