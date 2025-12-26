27 DECSATURDAY2025 3:33:16 AM
जया बच्चन के गुस्से से लेकर दीपिका की शिफ्ट डिमांड तक, 2025 में Celebrities के ये विवाद रहे खबरों में

  Updated: 26 Dec, 2025 06:03 PM
नारी डेस्क:  साल 2025 ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारत में सेलिब्रिटी कल्चर अब सिर्फ सिनेमा स्क्रीन या क्रिकेट के मैदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों की नज़रों में फला-फूला और नया रूप ले चुका है। काम की जगह की नैतिकता से लेकर व्यक्तिगत सुरक्षा और यहां तक कि पैपराज़ी की जवाबदेही तक, लोकप्रिय हस्तियों से जुड़े विवादों ने बार-बार सुर्खियां बटोरी हैं। यहां उन घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने इस साल काफी हलचल मचाई।


दीपिका पादुकोण और 8 घंटे काम करने का विवाद 

दीपिका पादुकोण संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' से कुछ खास काम करने की शर्तों, जिसमें आठ घंटे काम करने के दिन की मांग भी शामिल थी, को लेकर अचानक बाहर निकलने के बाद एक गरमागरम बहस के बीच फंस गईं। 'चेन्नई एक्सप्रेस' अभिनेत्री द्वारा कथित तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में निश्चित काम के घंटे की मांग के बाद कई सेलिब्रिटीज़ ने इंडस्ट्री में एक संरचित बदलाव की आवश्यकता पर सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी राय रखी। एक और घटनाक्रम में, दीपिका को प्रभास अभिनीत 'कल्कि 2898 AD' से भी हटा दिया गया, जिसमें निर्माताओं ने बताया कि उन्होंने "ध्यान से विचार" करने के बाद दीपिका से अलग होने का फैसला किया, और कहा कि कल्कि जैसी फिल्म को उच्च स्तर की "प्रतिबद्धता" की आवश्यकता है। 

इंडियाज़ गॉट लेटेंट विवाद

 समय रैना का शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट तब गहन जांच के दायरे में आ गया जब एक एपिसोड के दौरान रणवीर अल्लाहबादिया की विवादास्पद टिप्पणियां वायरल हो गईं, जिससे सोशल मीडिया पर व्यापक आलोचना हुई। पॉडकास्टर ने बाद में सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी, यह स्वीकार करते हुए कि उनकी टिप्पणियां न केवल अनुचित थीं बल्कि उनमें हास्य की भी कमी थी। इस साल की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों के बारे में असंवेदनशील टिप्पणियों के लिए रैना को फटकार लगाई थी, और उन्हें और चार अन्य कॉमेडियन - विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, निशांत जगदीश तंवर, और सोनाली ठक्कर (उर्फ सोनाली आदित्य देसाई) - को बिना शर्त माफ़ी मांगने का निर्देश दिया था। रैना ने 26 अक्टूबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए माफ़ी मांगी।

रणवीर सिंह और कांतारा विवाद

सबसे हालिया घटनाओं में से एक में, एक समारोह का एक वायरल वीडियो तब तीव्र आलोचना का शिकार हुआ जब IFFI 2025 में रणवीर सिंह को 'कांतारा: चैप्टर 1' के अभिनेता ऋषभ शेट्टी की नकल करते देखा गया। अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। एडवोकेट प्रशांत बेथल ने हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में अभिनेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 302, 299 और 354 के तहत कथित तौर पर कर्नाटक के लोगों की "धार्मिक भावनाओं" को ठेस पहुंचाने के आरोप में शिकायत दर्ज की। बाद में, रणवीर ने माफ़ी मांगी, और कहा कि वह ऋषभ शेट्टी के लिए "अत्यधिक प्रशंसा" रखते हैं।


'द ताज स्टोरी' की रिलीज़ पर रोक

'द ताज स्टोरी' इस साल की सबसे चर्चित रिलीज़ में से एक बन गई, जिसे काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें फिल्म की रिलीज़ और प्रदर्शन को रोकने या विनियमित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी, यह आरोप लगाते हुए कि फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है और सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय विरासत की गरिमा को खतरा है। बाद में, दिल्ली HC ने रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि "सुपर सेंसर बोर्ड" के रूप में कार्य करना न्यायपालिका की भूमिका नहीं है।

 परेश रावल का हेरा फेरी से जाना

दिग्गज अभिनेता परेश रावल के 'हेरा फेरी' फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त से अचानक बाहर निकलने से फिल्म उद्योग और प्रशंसक सदमे में आ गए। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि अक्षय कुमार ने गलत तरीके से फिल्म छोड़ने के लिए परेश रावल पर केस कर दिया है। इस खबर के बाद, हैरान सुनील शेट्टी ने शेयर किया- "मतलब, यह मेरे लिए बिल्कुल शॉकिंग है, और मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैंने यह कल सुना था और फिर आज कुछ और खबरें आईं। इसलिए, मुझे कॉल करके पता करना होगा, और मैं पूरी तरह से दुखी हूं क्योंकि अगर कोई एक फिल्म थी जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, तो वह हेरा फेरी थी, आप जानते हैं।" एक छोटी सी रुकावट के बावजूद, बताया जा रहा है कि रावल प्रोजेक्ट पर वापस आ गए हैं, जिससे दरार खत्म हो गई है।


जया बच्चन बनाम पैपराज़ी

जया बच्चन पैपराज़ी के साथ अपनी तीखी नोकझोंक के लिए जानी जाती हैं, जिसने बार-बार प्राइवेसी, सहमति और मीडिया एथिक्स पर बहस को फिर से शुरू किया है। हाल ही में एक मामले में, जया बच्चन ने आज के पैपराज़ी सीन को "अजीब" बताया और इसके एथिक्स और प्रोफेशनलिज़्म पर सवाल उठाया। उन्होंने पैपराज़ी की भूमिका और विश्वसनीयता पर भी निशाना साधा, उन्हें ऐसे लोग बताया जो मानते हैं कि सिर्फ़ फ़ोन होने से उन्हें अधिकार मिल जाता है। 

