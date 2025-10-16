दिवाली पर रंगोली क्यों बनाई जाती है? जानिए इसके पीछे छिपे धार्मिक कारण

नारी डेस्क : दिवाली का त्योहार सिर्फ दीपक और मिठाइयों का ही नहीं, बल्कि रंगोली का भी होता है। घर के आंगन, दरवाजे और पूजा स्थल पर रंगोली बनाना इस पर्व की पारंपरिक पहचान बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रंगोली बनाने की परंपरा सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण छिपे हैं? आइए जानते हैं।

मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक

हिंदू धर्म के अनुसार दिवाली की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और उन घरों में प्रवेश करती हैं जो स्वच्छ और सुंदर होते हैं। रंगोली बनाना मां लक्ष्मी का स्वागत करने का शुभ प्रतीक माना जाता है। घर के द्वार पर रंगोली देखकर देवी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं।

सकारात्मक ऊर्जा का संचार

रंगोली के चमकदार रंग और उसकी आकृतियां घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) का प्रवाह करती हैं। यह मन को प्रसन्न और शांत बनाती है, जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है।

बुरी शक्तियों को दूर रखने का उपाय

पुराणों के अनुसार रंगोली को ‘अलपना’ या ‘कोलम’ भी कहा जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकती है। इसकी आकृतियों में बनी लहरें और ज्यामितीय पैटर्न ऊर्जा का संतुलन बनाए रखते हैं।

मन को एकाग्र और रचनात्मक बनाती है

रंगोली बनाना एक ध्यान की प्रक्रिया भी मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति रंगोली बनाता है, तो उसका ध्यान रंगों और आकृतियों पर केंद्रित होता है, जिससे मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है।

घर की शोभा और उत्सव का आनंद बढ़ाना

दिवाली पर रंगोली घर को सुंदर और आकर्षक बनाती है। यह त्योहार के माहौल में रंग और खुशी घोल देती है। इसके बिना दिवाली अधूरी सी लगती है।

रंगोली बनाने के कुछ शुभ सुझाव

रंगोली बनाते समय सिंदूर, हल्दी, चावल या फूलों की पंखुड़ियों का उपयोग करें।

रंगोली में शुभ प्रतीक जैसे स्वास्तिक, दीपक, कमल या श्री यंत्र का प्रयोग करें।

मुख्य द्वार, पूजा घर या तुलसी चौरा रंगोली के लिए सबसे शुभ स्थान माने जाते हैं।

दिवाली पर रंगोली बनाना सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि सौभाग्य, सकारात्मक ऊर्जा और देवी लक्ष्मी के स्वागत का सुंदर माध्यम है। इसलिए इस बार दिवाली पर रंगोली जरूर बनाएं और अपने घर में शुभता का संचार करें।