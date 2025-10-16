16 OCTTHURSDAY2025 5:08:10 PM
Amla Benefits: लगातार 2 हफ्ते खाए आंवला, फिर देखें कमाल

नारी डेस्क : आंवला जिसे Indian Gooseberry भी कहा जाता है, भारत की आयुर्वेदिक चिकित्सा में “अमृतफल” माना गया है। इसमें मौजूद विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और मिनरल्स शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। चाहे बालों की चमक हो या त्वचा की खूबसूरती आंवला हर मामले में फायदेमंद है। आइए जानते हैं, रोजाना आंवला खाने से त्वचा और सेहत दोनों पर क्या असर पड़ता है।

त्वचा (Skin) के लिए आंवला के फायदे

चेहरे पर लाता है नेचुरल ग्लो

आंवला में मौजूद विटामिन C कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे त्वचा टाइट और चमकदार बनती है। रोजाना आंवला खाने से चेहरा अंदर से निखरता है और नेचुरल ग्लो आता है।

दाग-धब्बे और पिंपल्स को करता है कम

आंवला की एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ स्किन की गहराई तक सफाई करती हैं। इससे एक्ने, ब्लैकहेड्स और डार्क स्पॉट्स दूर होने लगते हैं।

एजिंग को करता है स्लो

फ्री रैडिकल्स से बचाव करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स आंवला में भरपूर मात्रा में होते हैं। यह झुर्रियों, झाइयों और फाइन लाइन्स को कम कर त्वचा को यंग और फ्रेश बनाए रखते हैं।

स्किन को बनाता है हेल्दी और क्लीन

आंवला शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे त्वचा साफ और दमकती हुई दिखती है।

सन डैमेज से बचाव

आंवला में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स यूवी किरणों से होने वाले नुकसान से त्वचा की सुरक्षा करते हैं।

सेहत के लिए आंवला के फायदे

इम्यूनिटी को देता है बूस्ट: आंवला को सबसे अच्छा नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर माना गया है। इसमें मौजूद विटामिन C शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे सर्दी, खांसी और संक्रमण से बचाव होता है।

 पाचन तंत्र रखे मजबूत: आंवला में मौजूद फाइबर और एंज़ाइम्स पाचन को सुधारते हैं। यह गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है।

बालों के लिए वरदान: आंवला खाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बालों का झड़ना कम होता है और बाल घने, काले और चमकदार बनते हैं।

 ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है: आंवला ब्लड शुगर को बैलेंस करने में मदद करता है, इसलिए यह डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए फायदेमंद है।

दिल को रखे हेल्दी: आंवला में मौजूद क्रोमियम, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और हार्ट को मजबूत बनाता है। इससे हार्ट अटैक और ब्लॉकेज का खतरा कम होता है।

लीवर को करता है डिटॉक्स: आंवला लीवर को साफ और एक्टिव रखता है। यह शरीर से हानिकारक तत्व निकालता है और मेटाबॉलिज्म को सुधारता है।

आंवला खाने के सही तरीके

सुबह खाली पेट एक ताजा आंवला खाना सबसे लाभदायक होता है।

आप आंवला का जूस, मुरब्बा, कैंडी या चूर्ण (पाउडर) के रूप में भी ले सकते हैं।

आंवला को शहद या हल्के गुनगुने पानी के साथ लेने से इसके फायदे और बढ़ जाते हैं।

बालों और त्वचा के लिए आंवला ऑयल या फेसपैक का प्रयोग करें।

खाने से पहले इन बातों का ध्यान रखें 

जिन लोगों को पेट में जलन, अल्सर या लो ब्लड शुगर की समस्या है, वे आंवला सीमित मात्रा में खाएं।

ज्यादा आंवला खाने से कभी-कभी पेट दर्द या एसिडिटी की समस्या हो सकती है।

आंवला एक ऐसा सुपरफूड है जो स्किन, बाल और सेहत तीनों के लिए वरदान है। रोजाना सिर्फ एक आंवला खाने की आदत आपको कई बीमारियों से दूर रख सकती है और आपकी त्वचा को नेचुरल ग्लो दे सकती है।

