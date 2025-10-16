16 OCTTHURSDAY2025 5:10:00 PM
किचन के इन मसालों से झड़ते बाल होंगे बंद, फिर नहीं दिखेगी गंजी खोपड़ी

नारी डेस्क : आजकल कैमिकल वाले शैंपू और तेल का ज़्यादा इस्तेमाल बालों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। इनके असर से बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं और धीरे-धीरे खोपड़ी तक नजर आने लगती है। बालों का झड़ना अब सिर्फ उम्र या मौसम की वजह से नहीं, बल्कि एक गंभीर और बढ़ती हुई समस्या बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका इलाज आपकी किचन में ही छिपा है?

क्यों झड़ते हैं बाल

बालों का थोड़ा-बहुत गिरना सामान्य है, लेकिन अगर रोजाना मुट्ठी भर बाल झड़ें तो यह चिंता का कारण है। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं।

तनाव और नींद की कमी से और पोषण की कमी से भी बाल झड़ने लगते है।

हार्मोनल असंतुलन और केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल करना।

बालों को पोषण दें, सिर्फ तेल नहीं

ज़्यादातर लोग बालों की बाहरी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन अंदरुनी पोषण को भूल जाते हैं।
बालों को अंदर से मजबूत बनाने के लिए डाइट और ड्रिंक्स का बड़ा रोल होता है।

किचन के ये मसाले हैं बालों के डॉक्टर

आपकी रसोई में मौजूद चार मसाले बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।

जीरा, अजवाइन, मेथी और सौंफ। इनमें मौजूद विटामिन, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऐसे बनाएं हेयर डिटॉक्स ड्रिंक

एक-एक चम्मच जीरा, अजवाइन, मेथी और सौंफ लें।

इन्हें एक गिलास पानी में रातभर भिगोकर रखें।

सुबह पानी को छानकर हल्का गुनगुना करें।

अब इसे खाली पेट पी लें।

इस ड्रिंक को आप हेयर डिटॉक्स ड्रिंक या हेयर न्यूट्रिशन ड्रिंक कह सकते हैं।

इस ड्रिंक के फायदे

बाल झड़ना होगा कम: इन मसालों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और झड़ना रोकते हैं।

बाल होंगे चमकदार: नियमित सेवन से बालों में नेचुरल शाइन आती है और रूखापन कम होता है।

बाल होंगे सॉफ्ट और हेल्दी: मेथी और सौंफ बालों की नमी बनाए रखते हैं जिससे बाल मुलायम रहते हैं।

नए बालों की ग्रोथ: अगर बाल झड़ने से पतले हो चुके हैं, तो यह ड्रिंक नए बाल उगाने में मदद करता है।

ड्रिंक को इस्तेमाल करने से पहले ये जरूर बातें ध्यान दें 

यह ड्रिंक प्राकृतिक है लेकिन हर किसी पर असर अलग-अलग होता है।

गर्भवती महिलाएं या जिनको कोई एलर्जी है, वे डॉक्टर से सलाह लेकर ही पिएं।

नियमित रूप से कम से कम 15-20 दिन तक इसका सेवन करें।

बालों की खूबसूरती सिर्फ बाहरी देखभाल से नहीं आती। अगर आप रोजाना यह मसाला पानी पीएंगे, तो बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचेगा, झड़ना कम होगा और बाल फिर से घने दिखने लगेंगे।

