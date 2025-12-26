27 DECSATURDAY2025 3:29:56 AM
भीगा अंजीरः सेहत, हड्डियां, खून और खूबसूरती- सबका एक ही रामबाण उपाय

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 26 Dec, 2025 05:21 PM
भीगा अंजीरः सेहत, हड्डियां, खून और खूबसूरती- सबका एक ही रामबाण उपाय

नारी डेस्कः अंजीर को सुपरफूड माना जाता है, खासकर जब इसे रातभर भिगोकर सुबह खाया जाए। भीगी अंजीर पोषक तत्वों से भरपूर होती है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का काम करती है। इसमें फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो पाचन से लेकर हार्ट हेल्थ तक कई समस्याओं में फायदेमंद हैं। अगर आप प्राकृतिक तरीके से पाचन सुधारना, हड्डियां मजबूत करना, खून बढ़ाना और स्किन-बालों की सेहत बेहतर करना चाहते हैं, तो भीगी अंजीर को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। यह एक छोटा-सा उपाय है, लेकिन फायदे बड़े हैं।

1. पाचन तंत्र को रखे दुरुस्त

भीगी अंजीर फाइबर से भरपूर होती है, जिससे कब्ज, गैस और अपच की समस्या दूर होती है। यह आंतों को साफ करती है और पेट को लंबे समय तक हल्का महसूस कराती है। जिन लोगों को सुबह पेट साफ न होने की समस्या रहती है, उनके लिए भीगी अंजीर बेहद लाभकारी है।

2. हड्डियों को बनाए मजबूत

अंजीर में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम मौजूद होते हैं, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। नियमित सेवन से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है और उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर नहीं होतीं।

3. खून की कमी करें दूर

आयरन से भरपूर होने के कारण भीगी अंजीर हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करती है। एनीमिया से जूझ रहे लोगों और महिलाओं के लिए यह खास तौर पर फायदेमंद है।
PunjabKesari

4. वजन कंट्रोल में रखे

अंजीर में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है, जिससे पेट भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती। इससे ओवरईटिंग कम होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है।

5. ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल

कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) होने के कारण यह ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाती। साथ ही इसमें मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में सहायक होता है।

6. दिल को रखे स्वस्थ

भीगी अंजीर खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करती है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा घटता है।

7. महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी

PMS, PCOD और मेनोपॉज के दौरान होने वाली कमजोरी, मूड स्विंग्स और हार्मोनल असंतुलन में भीगी अंजीर काफी राहत देती है। यह शरीर को अंदर से संतुलन प्रदान करती है।

8. स्किन और बालों में निखार

अंजीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन E त्वचा को चमकदार बनाते हैं, झुर्रियों को कम करते हैं और बालों को मजबूत व घना बनाने में मदद करते हैं।

9. तुरंत ऊर्जा और स्टैमिना

भीगी अंजीर शरीर को तुरंत एनर्जी देती है और थकान दूर करती है, इसलिए यह कामकाजी लोगों और बच्चों के लिए भी लाभकारी है।

कैसे करें सेवन?

रात में 2–3 सूखी अंजीर एक गिलास पानी में भिगो दें।
सुबह खाली पेट अंजीर खाएं और उसी पानी को पी लें।
चाहें तो दूध में उबालकर या शहद के साथ भी सेवन कर सकते हैं।

 

Nari Special

