10 NOVMONDAY2025 9:01:47 PM
Nari

यूट्यूबर अरमान-कृतिका के 2.5 साल के बेटे को मिली 100 करोड़ की साउथ मूवी, एक दिन की फीस...

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Nov, 2025 02:38 PM
यूट्यूबर अरमान-कृतिका के 2.5 साल के बेटे को मिली 100 करोड़ की साउथ मूवी, एक दिन की फीस...

नारी डेस्क:  यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक के घर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। महज़ 2.5 साल के बेटे जैद मलिक को साउथ की 100 करोड़ बजट वाली फिल्म में काम करने का मौका मिला है। इतना ही नहीं, इस नन्हे स्टार की एक दिन की फीस ₹3 लाख तय की गई है  यानी 28 दिन की शूटिंग के लिए कुल ₹84 लाख रुपये!

 साउथ इंडस्ट्री में मिला बड़ा ब्रेक

अरमान मलिक ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में इस खबर का खुलासा किया। उन्होंने दिखाया कि साउथ के एक्टर सेतुरामन कुमानन और डायरेक्टर प्रसाद आ उनके घर आए थे। वहीं पर उन्होंने जैद को फिल्म के लिए साइन किया। कुमानन ने बताया  “हम जनवरी 2026 में पोंगल के बाद शूटिंग शुरू करेंगे। फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपये है, और इसमें कृतिका मलिक का बेटा जैद एक खास किरदार निभाएगा।” यह फिल्म एक बड़ी पैन-इंडिया रिलीज़ मानी जा रही है, जिसे कई भाषाओं में डब किया जाएगा।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Armaan Malik (@armaan__malik9)

 छोटे स्टार की बड़ी कमाई

अरमान ने व्लॉग में बताया कि जैद की शूटिंग कुल 28 दिनों की होगी और उसकी फीस प्रति दिन ₹3,00,000 तय की गई है। यानी वह अपनी पहली ही फिल्म से ₹84 लाख रुपये कमा लेगा। इस खुलासे के बाद मलिक परिवार और उनके फैंस खुशी से झूम उठे हैं।

 “कांतारा चैप्टर 1” के प्रोड्यूसर से जुड़ा नाम

सेतुरामन कुमानन कोई छोटे नाम नहीं हैं  वे उस टीम का हिस्सा रह चुके हैं जिसने ‘कांतारा चैप्टर 1’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी, जिसने दुनियाभर में 847 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। अब वे जैद को लेकर अपनी नई फिल्म में एक अनोखी कहानी पेश करने जा रहे हैं।

 मलिक परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं

अरमान ने कहा “हमें यकीन नहीं हो रहा था कि जैद को इतनी बड़ी फिल्म से डेब्यू का मौका मिलेगा। यह हमारे परिवार के लिए गर्व की बात है।” वहीं कृतिका मलिक ने भावुक होकर कहा कि, “हमने कभी नहीं सोचा था कि जैद इतनी छोटी उम्र में फिल्म करेगा। यह उसके लिए भगवान का आशीर्वाद है।”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Armaan Malik (@armaan__malik9)

 फैंस की मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस खबर के सामने आने के बाद फैंस ने जैद को प्यार और शुभकामनाएं दीं। हालांकि कुछ फॉलोअर्स ने यह भी लिखा कि “पायल के बेटे चिरायु को भी मौका मिलना चाहिए था।” लेकिन ज्यादातर लोगों ने जैद की नई यात्रा के लिए बधाई दी और कहा  “इतने छोटे बच्चे की इतनी बड़ी उपलब्धि वाकई प्रेरणादायक है।”सिर्फ दो साल सात महीने की उम्र में जैद मलिक ने जो उपलब्धि हासिल की है, वह किसी सपने से कम नहीं। यह कहानी बताती है कि डिजिटल दुनिया से स्टारडम की राह अब सिर्फ बड़ों के लिए नहीं रही  अब छोटे बच्चे भी अपनी पहचान बना सकते हैं। 

 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it