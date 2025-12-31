31 DECWEDNESDAY2025 5:12:50 PM
नए साल से पहले डिलीवरी बॉयज को मिली खुशखबरी, Swiggy, Zomato ने बढ़ाया इंसेंटिव

  • Updated: 31 Dec, 2025 02:40 PM
नारी डेस्क: गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स द्वारा देशव्यापी हड़ताल की कॉल के बीच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमैटो ने पीक आवर्स और साल के आखिरी दिनों में अपने डिलीवरी वर्कर्स के लिए ज़्यादा इंसेंटिव शुरू किए हैं। यह इंसेंटिव बढ़ोतरी डिलीवरी वर्कर यूनियनों द्वारा 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को वेतन, काम करने की स्थितियों और सामाजिक सुरक्षा की कमी के विरोध में हड़ताल की कॉल के बाद हुई है।


3,000 रुपये तक की कमाई का भी किया वादा

ज़ोमैटो ने डिलीवरी पार्टनर्स को शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच पीक आवर्स में प्रति ऑर्डर 120-150 रुपये का भुगतान देने की पेशकश की है, क्योंकि नए साल की पूर्व संध्या पर ऑर्डर की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी ने ऑर्डर की संख्या और उपलब्धता के आधार पर दिन भर में 3,000 रुपये तक की कमाई का भी वादा किया है। प्लेटफॉर्म ने असमान ऑर्डर फ्लो के दौरान आय के जोखिम को कम करने के लिए ऑर्डर अस्वीकार करने और रद्द करने पर लगने वाली पेनल्टी को भी अस्थायी रूप से माफ कर दिया है।


जोमैटो ने भी दिया तोहफा

स्विगी ने 31 दिसंबर, 2025 और 1 जनवरी, 2026 को डिलीवरी वर्कर्स को 10,000 रुपये तक की कमाई की पेशकश की, जिसमें नए साल की पूर्व संध्या पर शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच पीक-आवर पे 2,000 रुपये तक होगा। क्विक कॉमर्स प्लेयर ज़ेप्टो ने भी डिलीवरी पार्टनर्स के लिए इंसेंटिव बढ़ाए हैं। इससे पहले 25 दिसंबर, 2025 की हड़ताल के दौरान, फूड डिलीवरी में संक्षिप्त, स्थानीय व्यवधानों की सूचना मिली थी, हालांकि प्लेटफॉर्म ने कहा कि बाद में दिन में ऑपरेशन सामान्य हो गए। यूनियनों ने व्यापक भागीदारी का दावा किया है और 31 दिसंबर, 2025 को लगातार लामबंदी का आग्रह किया है।


क्या है मामला

NSE पर स्विगी लिमिटेड के शेयर 390.55 रुपये प्रति शेयर पर थे, जो पिछले पांच दिनों में 13.45 रुपये या 3.33 प्रतिशत कम थे। इसी अवधि में ज़ोमैटो की मूल कंपनी इटरनल लिमिटेड के शेयर 5.60 रुपये या 1.96 प्रतिशत गिरकर 280 रुपये हो गए। भारत में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को नए श्रम कानूनों के सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों के तहत ई-श्रम के माध्यम से औपचारिक कानूनी मान्यता, पोर्टेबल सामाजिक-सुरक्षा लाभ और एक राष्ट्रीय पंजीकरण ढांचे से लाभ मिलता है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत, एग्रीगेटर्स को सालाना टर्नओवर का 1-2 प्रतिशत, जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को किए गए या देय भुगतानों के 5 प्रतिशत तक सीमित है, सोशल सिक्योरिटी फंड में योगदान देना होगा।
 

