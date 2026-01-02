साल के दूसरे दिन सीधे 7,900 रुपये उछली चांदी, सोना भी हुआ महंगा

नारी डेस्क: नए साल के दूसरे दिन भी चांदी ने भारी छलांग लगाई है। 2 जनवरी को चांदी की कीमत शुरुआती कारोबार में 7,900 रुपये से ज्यादा उछल गई जबकि सोना करीब 1,000 रुपये महंगा हुआ है। बीते वर्ष के दौरान सोने और चांदी दोनों में तेजी शानदार रही। सोने ने 73.45 प्रतिशत का लाभ दिया। इस बीच, चांदी ने लगभग 164 प्रतिशत की बढ़त के साथ सोने से बेहतर प्रदर्शन किया।



183 फीसदी उछली चांदी

पिछले साल सोने में 75 फीसदी तेजी आई थी जबकि चांदी 183 फीसदी उछली थी। MCX पर 5 मार्च की डिलीवरी वाली चांदी पिछले सत्र में 2,35,873 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुई थी। आज यह 2,39,041 रुपये पर खुली। 11.30 बजे यह 7,909 रुपये की तेजी के साथ 2,43,782 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। नये साल के पहले दिन सोने में मजबूती रही और यह 1,38,340 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।



सोने ने भी मारी छलांग

सोने ने अब तक 1,36,523 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,36,699 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, हाजिर सोना बुधवार को 28 डॉलर यानी 0.65 प्रतिशत घटकर 4,310.89 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी के निर्यात पर चीन के नए नियंत्रण से भी वैश्विक आपूर्ति पर असर पड़ने और निकट अवधि में सर्राफा कीमतों को दिशा तय होने की उम्मीद है।

