5 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुई भारती सिंह, दूसरे बेटे को लेकर गई घर

नारी डेस्क: टीवी की प्यारी लाफ्टर क्वीन भारती सिंह को उनके दूसरे बेटे काजू के जन्म के बाद 24 दिसंबर, 2025 को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जो 19 दिसंबर, 2025 को इस दुनिया में आया है। सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो में भारती अच्छे मूड में दिख रही हैं, जब वह इंतज़ार कर रहे पैपराजी से बात कर रही हैं, यह दोबारा मां बनने के बाद उनकी पहली पब्लिक बातचीत है।

जब भारती से पूछा गया कि काजू कैसा है, तो उन्होंने फोटोग्राफरों से मज़ाक में कहा- “काजू पक गया है” और माहौल को हल्का करने के लिए अपने खास ह्यूमर का इस्तेमाल किया। उनके पति हर्ष लिम्बाचिया जो उन्हें अपने बड़े बेटे गोला के साथ घर ले जाने आए थे ने कन्फर्म किया कि बच्चा बहुत अच्छा है। क्लिप में, भारती ने पैपराज़ी को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भी दिया। बातचीत के दौरान, उनका बड़ा बेटा गोला कार में इंतज़ार करता हुआ दिखा, जिससे इस पल में एक फैमिली वाला और प्यार भरा टच जुड़ गया।



भारती सिंह और उनके पति राइटर-प्रोड्यूसर हर्ष लिम्बाचिया ने 19 दिसंबर, 2025 को अपने दूसरे बच्चे, एक लड़के का स्वागत किया। यह कपल, जो पहले से ही अपने तीन साल के बेटे लक्ष्य सिंह लिम्बाचिया के माता-पिता हैं, जिसे प्यार से गोला के नाम से जाना जाता है और जिसका जन्म अप्रैल 2022 में हुआ था, ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ यह खुशखबरी शेयर की।

