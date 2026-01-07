डेजी शाह के घर के पास बिल्डिंग में लगी आग, एक्ट्रेस का फूटा गुस्सा, वीडियो किया शेयर

नारी डेस्क: सलमान खान के साथ काम कर चुकी बॉलीवुड अभिनेत्री डेजी शाह ने सोशल मीडिया पर एक डरावना वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उनके घर के बगल वाली बिल्डिंग में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। आग की घटना को देखकर डेजी शाह काफी गुस्से में नजर आ रही हैं और उन्होंने इसके लिए चुनाव प्रचार करने आए लोगों को जिम्मेदार बताया है।

इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो

डेजी शाह सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी जिंदगी से जुड़े अपडेट शेयर करती रहती हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उनके घर के बिल्कुल पास वाली बिल्डिंग में आग लगी हुई है।वीडियो में डेजी कहती नजर आती हैं कि चुनाव की वजह से प्रचार करने वाले लोग आए हुए थे। उन्होंने सड़क पर पटाखे फोड़े, जिसके बाद यह हादसा हुआ। डेजी का कहना है कि पटाखों की वजह से आग लगी है।

आग देखकर डरी और गुस्से में दिखीं डेजी

वीडियो में डेजी कैमरा घुमाकर जलती हुई बिल्डिंग दिखाती हैं और कहती हैं कि लोग यह नहीं समझते कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। वह बताती हैं कि वह उसी बिल्डिंग के पास रहती हैं और ऐसी लापरवाही से बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।

चुनाव प्रचार करने वालों पर लगाया आरोप

डेजी शाह ने साफ कहा कि यह आग किसी प्राकृतिक कारण से नहीं लगी है, बल्कि प्रचार करने आए लोगों की लापरवाही की वजह से लगी है। उन्होंने बताया कि उनकी बिल्डिंग सोसाइटी ने समय रहते प्रचार करने वाली टीम को घर-घर जाने से रोक दिया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

कैप्शन में कही ये बात

वीडियो के साथ डेजी ने लंबा कैप्शन भी लिखा। उन्होंने कहा कि उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए जिन लोगों को भेजा जाता है, उनमें थोड़ी समझदारी होनी चाहिए। डेजी ने यह भी लिखा कि बिल्डिंग के पास पटाखे फोड़ना बिल्कुल गलत है। यह हादसा लोगों में नागरिक जिम्मेदारी की कमी को दिखाता है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें।

सोशल मीडिया पर मिले रिएक्शन

डेजी शाह के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई लोगों ने डेजी का समर्थन किया और इस तरह की लापरवाही की कड़ी निंदा की।