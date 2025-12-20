जहरीली हवा से अलर्ट! दिल्ली को लेकर सिंगापुर, UK और कनाडा ने जारी की एडवाइजरी

नारी डेस्क : राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता अब केवल देश की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बनती जा रही है। सोमवार को ब्रिटेन, कनाडा और सिंगापुर ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत की यात्रा को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी है। इन देशों ने खराब हवा को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बताते हुए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

कई इलाकों में भी AQI 400 के पार

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 493 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। राजधानी के कई अन्य इलाकों में भी AQI 400 के पार पहुंच गया है। इसके चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

सिंगापुर हाई कमीशन ने कहा

इस बीच सिंगापुर हाई कमीशन ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप (Graded Response Action Plan) का स्टेज-4 लागू होने के मद्देनजर सिंगापुर के नागरिक विशेष सतर्कता बरतें। हाई कमीशन ने यात्रा से पहले वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करने और आवश्यक होने पर यात्रा स्थगित करने की सलाह दी है।

वहीं, ब्रिटेन के फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (FCDO) ने चेतावनी दी है कि उत्तर भारत में अक्टूबर से फरवरी के बीच वायु प्रदूषण गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन जाता है। एडवाइजरी में गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिल व सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को भारत यात्रा से पहले डॉक्टर से परामर्श लेने की सलाह दी गई है।

#WATCH | Delhi | Visuals from the Sarai Kale Khan area as a thick layer of toxic smog blankets the city; GRAP 4 invoked in the national capital.



AQI (Air Quality Index) around the area is 359, categorised as 'very poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control… pic.twitter.com/ADkkDseUj3 — ANI (@ANI) December 16, 2025

कनाडा सरकार ने दी चेतावनी

कनाडा सरकार ने भी अपने नागरिकों के लिए इसी तरह की चेतावनी जारी की है। कनाडा की एडवाइजरी में कहा गया है कि सर्दियों के दौरान दिल्ली जैसे शहरी क्षेत्रों में स्मॉग की स्थिति बेहद खराब हो जाती है, जबकि आसपास के ग्रामीण इलाकों में पराली जलाने से प्रदूषण और बढ़ जाता है।

दिल्ली में प्रदूषण का ताजा हाल

राजधानी में घने स्मॉग के कारण दृश्यता काफी कम हो गई है। बीते दिन दिल्ली एयरपोर्ट से 200 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा या उनके मार्ग बदले गए। खराब हवा के चलते दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूलों को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने ग्रेप-4 लागू कर दिया है, जिसके तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कार्यों पर रोक लगाई गई है और सरकारी व निजी दफ्तरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद दिल्ली की जहरीली हवा आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।