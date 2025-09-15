हार से ज्यादा पाकिस्तान की बेइज्जती से दुखी हुए शोएब अख्तर, भारतीय टीम के रवैये से हुए भावुक

नारी डेस्क: सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 के ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इस दौरान भारतीय टीम ने यह साबित कर दिया कि भले ही दुश्मन देश की टीम के साथ खेलना उनकी मजबूरी थी लेकिन उनस हाथ मिलाना नहीं। वहीं पाकिस्तान को भी हार से ज्यादा अपनी बेइज्जती का गम है जो भरे मैदान में भारतीय क्रिकेटरों ने उनकी की।



कल का दिन पाकिस्तानियों के लिए बेहद ही बुरा था, एक तो हार ऊपर से भारतीय टीम का गुस्सा। दरअसल मैच के बाद 'मेन इन ब्लू' ने विपक्षी टीम के साथ दोस्ताना माहौल बनाए रखने का अपना रुख साफ़ कर दिया। खेल खत्म होने के बाद जहां पाकिस्तान पारंपरिक हाथ मिलाने का इंतज़ार कर रहा था, वहीं कोई भी भारतीय खिलाड़ी मैदान पर नजर नहीं आया, और यहां तक कि टीम इंडिया द्वारा टीम के ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद करने की क्लिप भी देखी गईं।



भारतीय टीम के इस रवैये से पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर नाराज नज़र आए। एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर जारी लाइव शो के दौरान उनका दर्द साफ तौर पर देखा गया। हाथ न मिलाने के भारत के रुख़ पर निराश दिख रहे अख्तर ने कहा, "मेरे पास कहने को शब्द नहीं हैं। यह देखकर बहुत दुख हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। भारत को सलाम। बस इसे राजनीतिक मत बनाओ। क्रिकेट मैच है इसको राजनीतिक मत बनाओ। हमने आपके लिए अच्छा बयान दिया है"।



शोएब ने आगे कहा- हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। होती रहती हैं लड़ाई- झगड़े, घर में भी हो जाती हैं। भूल जाओ, आगे बढ़ो। क्रिकेट का खेल है, हाथ मिलाओ, अपनी शालीनता दिखाओ।" शोएब अख्तर को इतना बुरा लगा कि उनका गला भर आया। वह ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अपने आंसूओं काे किसी तरीके से रोक रखा था। उन्हें देखकर पास बैठी एंकर भी हैरान रह गई थी।