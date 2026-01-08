08 JANTHURSDAY2026 4:00:01 PM
Nari

Kangana Ranaut को बड़ा झटका, कोर्ट में पेश न होने पर जारी होगा अरेस्ट वारंट

  • Edited By Monika,
  • Updated: 08 Jan, 2026 01:10 PM
Kangana Ranaut को बड़ा झटका, कोर्ट में पेश न होने पर जारी होगा अरेस्ट वारंट

नारी डेस्क : बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत को मानहानि मामले में बड़ा झटका लगा है। पंजाब के बठिंडा कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि कंगना को 15 जनवरी को हर हाल में अदालत में पेश होना होगा। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर वह तय तारीख पर पेश नहीं होती हैं, तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। अपने बेबाक और विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत इस वक्त एक पुराने कानूनी मामले को लेकर मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं।

15 जनवरी को कोर्ट में पेश होना होगा जरूरी

मानहानि केस से जुड़े इस मामले में शिकायतकर्ता बेबे महिंदर कौर के वकील रघुवीर सिंह बहनीवाल ने जानकारी दी कि कंगना रनौत की ओर से कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी लगाई गई थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कंगना को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। गैरहाजिर रहने पर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। एक्ट्रेस का बेल ऑर्डर भी पहले ही खारिज किया जा चुका है।

2021 के किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला

यह पूरा विवाद साल 2021 के किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उस समय केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में किसान आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरान कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर शेयर की थी। इस पोस्ट को लेकर बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया निवासी बेबे महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी।

विवादित ट्वीट से मचा था बवाल

कंगना रनौत ने उस पोस्ट के साथ लिखा था, ऐसी महिलाएं 100-100 रुपये में धरनों में शामिल होती हैं। इस टिप्पणी के बाद देशभर में भारी विरोध देखने को मिला। आरोप लगाया गया कि इस बयान से न केवल बेबे महिंदर कौर, बल्कि पूरे किसान समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसी आधार पर कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि, हाल के दिनों में इस केस को खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को समाप्त करने की मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद अब एक्ट्रेस को निचली अदालत में पेश होना अनिवार्य हो गया है।
 

