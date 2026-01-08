08 JANTHURSDAY2026 4:01:42 PM
  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 08 Jan, 2026 12:22 PM
धुरंधर की सफलता के जश्न में यामी गौतम और आदित्य धर ने मां बगलामुखी मंदिर में किए दर्शन

 नारी डेस्क: फिल्म 'धुरंधर' की सफलता के बीच बॉलीवुड कपल यामी गौतम और डायरेक्टर आदित्य धर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित प्राचीन मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे। दोनों ने माता का आशीर्वाद लिया और मंदिर में प्रार्थना की।  सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरेंमंदिर के बाहर खड़े यामी और आदित्य की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। फोटो में दोनों पीले रंग की चुनरी ओढ़े नजर आ रहे हैं। यामी के माथे पर तिलक है और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं।

 इंस्टाग्राम पोस्ट में मंदिर का विवरण

मंदिर की फोटो को मां बगलामुखी मंदिर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर भी शेयर किया गया। कैप्शन में लिखा गया:
"मां बगलामुखी देवी का प्राचीन मंदिर, ट्रस्ट बंखंडी, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। फिल्म निर्माता आदित्य धर हमेशा की तरह अपनी पत्नी यामी गौतम के साथ मंदिर में प्रार्थना करने आए। हम मां बगलामुखी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सभी भक्तों पर सदा बनी रहे।"

 धुरंधर की स्टार कास्ट

फिल्म 'धुरंधर' एक स्पाई-एक्शन थ्रिलर है, जिसे आदित्य धर ने को-प्रोड्यूस किया है। इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा, नवीन कौशिक, दानिश पंडोर, सौम्या टंडन और मानव गोहिल जैसे सितारे शामिल हैं।

बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है। 31 दिनों में यह 772.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है। सोमवार को फिल्म ने 4.50 करोड़ कमाए और कुल आंकड़ा अब 776.75 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

 यामी गौतम का भावुक पोस्ट

यामी ने फिल्म की सफलता पर एक भावनात्मक पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने लिखा "और आज धुरंधर डे है! कुछ सबसे मेहनती और बेहतरीन लोग जिन्हें मैं जानती हूं और मुझे उन्हें अपना परिवार कहने पर गर्व है! आदित्य, तुमने इस फिल्म को अपना पूरा दिल, भक्ति, समर्पण, इरादा, जुनून, पसीना, खून और आंसू (जो तुम कभी नहीं दिखाते) दिया है! आज बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही हैं, कई दिल एक साथ धड़क रहे हैं! आप लोग अपनी-अपनी जगह पर धुरंधर हैं। धुरंधर 2025 का विदाई तोहफा नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर में हम सभी के लिए 2026 का स्वागत करने के लिए है। अब ये आपकी फिल्म है, दर्शक।"

धुरंधर की धमाकेदार सफलता और मां बगलामुखी मंदिर के दर्शन ने यामी और आदित्य की खुशियों को और बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर कपल की तस्वीरों को दर्शकों और फैंस की तरफ से खूब प्यार मिल रहा है।   

 

