डॉक्टरों का दावा! ये 5 फूड खाओं- नसों में ना सिकुड़न होगी, ना ही ब्लॉकेज या दर्द

  • Edited By Monika,
  • Updated: 04 Oct, 2025 07:02 PM
नारी डेस्क : जहां ब्लड प्रेशर की समस्या आम देखी जाती है, वहीं अब लोग नसों की दिक्कतों से भी परेशान हैं। नसों में सिकुड़न, ब्लॉकेज और दर्द जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जो आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ा देती हैं। डॉक्टर के अनुसार, कुछ खास सुपरफूड्स ऐसे हैं, जिन्हें खाने से नसें मजबूत, लचीली और रिपेयर होती हैं। आइए जानते हैं वे कौन से 5 सुपरफूड्स हैं।

चुकंदर (Beetroot)

चुकंदर नसों के लिए किसी प्राकृतिक दवा से कम नहीं है। इसमें पाया जाने वाला नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड नसों को रिलैक्स और चौड़ा करने में मदद करता है, जिससे उनमें ब्लड फ्लो आसानी से हो पाता है। इसके अलावा, इसमें मौजूद बीटालाइन नसों को डैमेज होने से बचाता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। नियमित रूप से चुकंदर का सेवन करने से नसें मजबूत और स्वस्थ बनी रहती हैं।

डार्क चॉकलेट

कम से कम 70% कोकोआ वाली डार्क चॉकलेट नसों के लिए किसी दवा की तरह काम करती है। इसमें मौजूद फ्लेवेनोल्स शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इसके साथ ही यह नसों की अंदरूनी दीवारों को मजबूत बनाती है और उनमें होने वाली सूजन को कम करने में मदद करती है।

पालक (Spinach)

पालक नसों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें मौजूद प्राकृतिक नाइट्रेट्स शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं, जो नसों की रिपेयरिंग में मदद करते हैं। इससे नसों की कार्यक्षमता बढ़ती है, ब्लड फ्लो सुधरता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है।

हल्दी (Turmeric)

हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन नसों और आर्टरीज की रिपेयर के लिए बेहद लाभकारी है। यह शरीर में जमा हुई सूजन को कम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और साथ ही ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है। हल्दी को रोजाना खाने में शामिल करने से नसें मजबूत रहती हैं और संपूर्ण हृदय स्वास्थ्य को लाभ मिलता है।

लहसुन (Garlic)

लहसुन नसों और धमनियों के लिए एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करता है। यह उनमें प्लाक जमने से रोकता है, जिससे ब्लड फ्लो सहज बना रहता है। इसके सेवन से ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है और नसों को आराम मिलता है। नियमित रूप से लहसुन खाने से दिल और नसें दोनों मजबूत व स्वस्थ बनी रहती हैं।

नसों की सेहत को नजरअंदाज करना आगे चलकर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। अगर आप अपनी नसों को स्वस्थ और लचीला बनाए रखना चाहते हैं, तो रोजमर्रा की डाइट में चुकंदर, डार्क चॉकलेट, पालक, हल्दी और लहसुन को जरूर शामिल करें। ये फूड्स आपकी नसों को प्राकृतिक रूप से मजबूती और सुरक्षा प्रदान करेंगे।

कौन से फूड्स नहीं खाने चाहिए?

प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स (Processed and packaged foods) : जंक फूड, पैकेज्ड स्नैक्स और नमकीन चिप्स में सोडियम यानी नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसका अधिक सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और नसों पर दबाव डालकर उन्हें कमजोर कर सकता है।

ज्यादा तैलीय और फ्राइड फूड्स (Excessive oily and fried foods) : समोसा, पकौड़ा, फ्राइड चिकन जैसे फूड्स में सैचुरेटेड फैट अधिक होता है। इनका नियमित सेवन धमनियों में प्लाक जमने का खतरा बढ़ा सकता है और नसों की सेहत पर नकारात्मक असर डालता है।

अधिक चीनी वाले फूड्स (High-sugar foods) : केक, पेस्ट्री, शुगर-ड्रिंक्स और मिठाइयों में ज्यादा शुगर होती है। इसका अधिक सेवन नसों की दीवारों को कमजोर कर सकता है और शरीर में सूजन बढ़ा सकता है।

रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट (Red meat and processed meats) : सॉसेज, बेकन और हॉट डॉग जैसे मीट में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। इसका अधिक सेवन धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा बढ़ा सकता है और नसों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

अत्यधिक नमकीन फूड्स (Highly salty foods) : पनीर, अचार और नमकीन नट्स में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसका अधिक सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और नसों पर अतिरिक्त दबाव डालकर उनकी सेहत को प्रभावित कर सकता है।

अल्कोहल और धूम्रपान (Alcohol and smoking) : शराब और तम्बाकू का सेवन नसों के लिए हानिकारक है। ये रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ते हैं, ब्लड फ्लो को प्रभावित करते हैं और नसों की सेहत को कमजोर कर देते हैं।

नोट

ताजे फल और सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स और हेल्दी फैट वाले फूड्स लें।

प्रोसेस्ड और अत्यधिक तैलीय-मीठे फूड्स से बचें।

