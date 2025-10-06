पीरियड्स से पहले होता है ब्रेस्ट में पेन ? जानिए क्या है इस परेशानी की असली वजह

नारी डेस्क: मासिक धर्म (Period) शुरू होने से कुछ दिन पहले कई महिलाओं को ब्रेस्ट में दर्द, सूजन या भारीपन महसूस होता है। इसे मेडिकल भाषा में “Cyclic Mastalgia” कहा जाता है। यह एक सामान्य स्थिति है और ज्यादातर मामलों में चिंता की बात नहीं होती। हर महीने ब्रेस्ट पेन सामान्य है, लेकिन इसे समझकर और जीवनशैली में छोटे बदलाव लाकर पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है।



क्यों होता है पीरियड्स से पहले ब्रेस्ट पेन?

हार्मोनल बदलाव (Hormonal Changes): पीरियड्स से पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे ब्रेस्ट टिश्यूज़ में सूजन आ जाती है और दर्द होता है।

पानी रिटेंशन: शरीर में पानी रुकने की वजह से ब्रेस्ट भारी लगने लगते हैं।

कैफीन और नमक का ज्यादा सेवन: चाय, कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक्स का ज़्यादा सेवन ब्रेस्ट टिश्यूज़ को सेंसिटिव बना देता है।

तनाव और नींद की कमी: तनाव हार्मोन असंतुलन बढ़ाता है, जिससे दर्द और सूजन बढ़ सकती है।



बचाव के आसान उपाय



पीरियड्स से 10 दिन पहले कॉफी, चाय, चॉकलेट और नमक का सेवन घटाएं। ध्यान रखें कि बहुत टाइट ब्रा ब्रेस्ट पर दबाव डालती है, जिससे दर्द बढ़ सकता है। ऐसे में कॉटन और सपोर्टिव ब्रा पहनें। हल्के गुनगुने पानी से सिकाई करने से सूजन और दर्द में राहत मिलती है। योग, मेडिटेशन और अच्छी नींद से शरीर के हार्मोन स्थिर रहते हैं। अपनी डाइट में फल, सब्ज़ियां, ओमेगा-3 युक्त फूड (जैसे अलसी के बीज, अखरोट, मछली) शामिल करें। तला-भुना या प्रोसेस्ड फूड कम करें।

कब डॉक्टर से मिलें

अगर आपको ये लक्षण हों तो डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें:

-ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस हो

- सिर्फ एक साइड में लगातार दर्द रहे

-निप्पल से डिस्चार्ज आए

-दर्द बहुत ज़्यादा हो और हर महीने बढ़ता जाए