कौन सी राशि पाएगी खास लाभ? जानें 4 जनवरी 2026 का राशिफल

नारी डेस्क : 4 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और शुभ अवसर लेकर आएगा। करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में कुछ राशियों को सफलता मिलेगी, जबकि कुछ को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। जानिए सभी 12 राशियों का राशिफल।

मेष राशि

आज का दिन भाग्यवर्धक रहेगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। निजी मामलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है।

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

वृषभ राशि

लाभदायक और महत्वपूर्ण दिन। बड़े लोगों से मुलाकात होगी, जो फायदेमंद साबित होगी। भाई-बहनों के साथ मतभेद दूर होंगे।

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।

मिथुन राशि

सरकारी काम में सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में जीत संभव।

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें।

कर्क राशि

आज उतावलेपन से बचें। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी आपको खुद को साबित करने का मौका देगी। संतान के करियर को लेकर चिंता का समाधान मिलेगा।

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: दूधिया सफेद

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

सिंह राशि

खर्चीला दिन, लेन-देन में सावधानी रखें। प्रेम जीवन में सरप्राइज मिल सकता है। बड़े निवेश से बचें।

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या राशि

शुभ और लाभदायक दिन। स्वास्थ्य में सुधार होगा और परिवार का सहयोग मिलेगा। संपत्ति का सौदा सोच-समझकर करें।

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: आसमानी

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

तुला राशि

चंद्रमा लाभ का सृजन कर रहा है। नौकरी में उच्च अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा। व्यवसाय में लाभ होगा।

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक राशि

भाग्य का दिन। जनकल्याण और धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे। राजनीति या प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: मैरून

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु राशि

दिन मिलाजुला रहेगा। मेहनत से लाभ मिलेगा। अचानक लाभ का योग है। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेंगे।

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं।

मकर राशि

पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा। परिवार में शुभ कार्यक्रम हो सकता है। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें।

भाग्यशाली अंक: 10

भाग्यशाली रंग: स्लेटी

उपाय: शनि देव को तेल अर्पित करें।

कुंभ राशि

लेन-देन में सतर्क रहें। चुनौतियों के बावजूद मेहनत से सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा।

भाग्यशाली अंक: 11

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: जरूरतमंदों को भोजन कराएं।

मीन राशि

लाभदायक दिन। ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। योजनाओं से लाभ मिलेगा। हड्डियों से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है।

भाग्यशाली अंक: 12

भाग्यशाली रंग: हल्का पीला

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

