04 JANSUNDAY2026 12:21:19 AM
Nari

कौन सी राशि पाएगी खास लाभ? जानें 4 जनवरी 2026 का राशिफल

  • Edited By Monika,
  • Updated: 03 Jan, 2026 05:58 PM
कौन सी राशि पाएगी खास लाभ? जानें 4 जनवरी 2026 का राशिफल

नारी डेस्क : 4 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और शुभ अवसर लेकर आएगा। करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में कुछ राशियों को सफलता मिलेगी, जबकि कुछ को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। जानिए सभी 12 राशियों का राशिफल।

मेष राशि

आज का दिन भाग्यवर्धक रहेगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। निजी मामलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है।
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

PunjabKesari

वृषभ राशि

लाभदायक और महत्वपूर्ण दिन। बड़े लोगों से मुलाकात होगी, जो फायदेमंद साबित होगी। भाई-बहनों के साथ मतभेद दूर होंगे।
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।

मिथुन राशि

सरकारी काम में सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में जीत संभव।
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें।

यें भी पढ़ें : नीट की तैयारी कर रही छात्रा की दर्दनाक मौत, ये सब्जी खाने से दिमाग में बन गईं 25 गांठें

 

कर्क राशि

आज उतावलेपन से बचें। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी आपको खुद को साबित करने का मौका देगी। संतान के करियर को लेकर चिंता का समाधान मिलेगा।
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: दूधिया सफेद
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

PunjabKesari

सिंह राशि

खर्चीला दिन, लेन-देन में सावधानी रखें। प्रेम जीवन में सरप्राइज मिल सकता है। बड़े निवेश से बचें।
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या राशि

शुभ और लाभदायक दिन। स्वास्थ्य में सुधार होगा और परिवार का सहयोग मिलेगा। संपत्ति का सौदा सोच-समझकर करें।
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

यें भी पढ़ें : सर्दियों में इस तरह पिएं Coffee, त्वचा के साथ सेहत को मिलेंगे बड़े फायदे

तुला राशि

चंद्रमा लाभ का सृजन कर रहा है। नौकरी में उच्च अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा। व्यवसाय में लाभ होगा।
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक राशि

भाग्य का दिन। जनकल्याण और धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे। राजनीति या प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: मैरून
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

PunjabKesari

धनु राशि

दिन मिलाजुला रहेगा। मेहनत से लाभ मिलेगा। अचानक लाभ का योग है। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेंगे।
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं।

मकर राशि

पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा। परिवार में शुभ कार्यक्रम हो सकता है। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें।
भाग्यशाली अंक: 10
भाग्यशाली रंग: स्लेटी
उपाय: शनि देव को तेल अर्पित करें।

यें भी पढ़ें : साल 2026 का पहला तलाक, फेमस TV Actor पत्नी से 11 साल बाद हुए अलग

कुंभ राशि

लेन-देन में सतर्क रहें। चुनौतियों के बावजूद मेहनत से सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा।
भाग्यशाली अंक: 11
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: जरूरतमंदों को भोजन कराएं।

PunjabKesari

मीन राशि

लाभदायक दिन। ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। योजनाओं से लाभ मिलेगा। हड्डियों से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है।
भाग्यशाली अंक: 12
भाग्यशाली रंग: हल्का पीला
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it