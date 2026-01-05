05 JANMONDAY2026 9:51:05 PM
बेहद दुखद :मलयालम सिंगर की बहन की ओमान में दर्दनाक मौत, 25 दिन पहले ही पिता का हुआ निधन

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Jan, 2026 05:44 PM
नारी डेस्क: साउथ सिनेमा की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मलयालम और तमिल फिल्मों की लोकप्रिय सिंगर च‍ित्रा अय्यर की बहन शारदा अय्यर का 2 जनवरी को ओमान में निधन हो गया। शारदा उस समय जेबेल शम्स इलाके में ट्रेकिंग कर रही थीं, जहां एक हादसा हुआ।

शारदा अय्यर कौन थीं?

54 साल की शारदा अय्यर मस्कट, ओमान में रहने वाली भारतीय प्रवासी थीं। उनका परिवार केरल के थाझावा का रहने वाला था। शारदा पहले ओमान एयर में मैनेजर के रूप में काम कर चुकी थीं। वह अपने साहसिक और सक्रिय व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थीं और अक्सर ट्रेकिंग जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं।

हादसे का विवरण

शारदा अय्यर ओमान के अल दखिलियाह गवर्नरेट में स्थित जेबेल शम्स के ऊबड़-खाबड़ इलाके में एक ग्रुप के साथ ट्रेकिंग के लिए गई थीं। अधिकारियों के अनुसार, यह इलाका खड़ी चट्टानों और मुश्किल रास्तों के लिए जाना जाता है, जो ट्रैकर्स के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। अभी तक मौत का सही कारण सामने नहीं आया है।

च‍ित्रा अय्यर ने इमोशनल पोस्ट शेयर की

शारदा की मौत की खबर सुनकर सिंगर च‍ित्रा अय्यर ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की। इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा,"मेरी शरारती छोटी बहन! तुम बहुत तेज भागती हो! लेकिन मैं तुम्हें पकड़ लूंगी... आखिरकार... जल्द ही, मैं वादा करती हूं। लव यू।" च‍ित्रा ने आगे लिखा, "तुम हॉट हो। तुम सेक्सी हो! मैं क्या करूंगी? तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी, तुम्हारी आवाज, जो फोन के दूसरी तरफ नॉन-स्टॉप बड़बड़ाती रहती थी? या पास के कमरे से चिल्लाती थी?" उनका पोस्ट बहन के प्रति गहरी भावनाओं और प्यार को दर्शाता है।

पिता का हाल ही में निधन

यह दुख और भी बढ़ गया क्योंकि शारदा की पिता की मौत केवल 25 दिन पहले, 11 दिसंबर को हुई थी। शारदा उस समय भारत आई थीं ताकि पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें। इसके बाद वह 24 दिसंबर को ओमान लौट गई थीं।

अंतिम संस्कार की जानकारी

शारदा का शव अब ओमान से केरल लाया जा रहा है। उनका अंतिम संस्कार 7 जनवरी को परिवार के पैतृक घर थाझावा में किया जाएगा। परिवार और सिनेमा जगत के लोग इस दुखद घटना में शोक व्यक्त कर रहे हैं।  

