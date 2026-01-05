4 दिन शीतलहर और बारिश करेगी परेशान, ठंड को लेकर आया नया अपडेट

नारी डेस्क: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मौसम का अलर्ट जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगले चार से पांच दिनों तक उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। 6 जनवरी को उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में ठंडे से लेकर बहुत ज़्यादा ठंडे दिन की स्थिति दर्ज की गई



IMD के अनुसार, 5 से 7 जनवरी के बीच पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में, 5 जनवरी को झारखंड में, 5 से 7 जनवरी तक पश्चिमी राजस्थान और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल में और 5 और 6 जनवरी को मध्य प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में दिन के समय ठंड की स्थिति रहने की उम्मीद है। 6 से 9 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर चलने की संभावना है पूर्वी राजस्थान में 6 से 10 जनवरी तक, पश्चिमी राजस्थान में 8 से 10 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में 6 से 8 जनवरी तक; और झारखंड में 6 और 7 जनवरी को।



5 जनवरी को सुबह 8.30 बजे खत्म हुए पिछले 24 घंटों के दौरान, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो गई, जबकि मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी घना कोहरा छाया रहा। गोरखपुर, ग्वालियर और जबलपुर सहित कई जगहों पर विजिबिलिटी घटकर शून्य मीटर हो गई। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई।



IMD ने कहा कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ और ऊपरी वायुमंडल में तेज़ पछुआ हवाओं सहित कई मौसम प्रणालियां मौजूदा स्थितियों को प्रभावित कर रही हैं। इनके असर से अगले दो दिनों में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 5 और 6 जनवरी को पाला पड़ना जारी रह सकता है।