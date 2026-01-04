हर स्किन टोन के लिए परफेक्ट 5 Lipstick शेड्स, पार्टी लुक को बना देंगे खास

नारी डेस्क : पार्टी के लिए तैयार होने में सिर्फ अच्छे कपड़े या परफेक्ट मेकअप ही काफी नहीं होता, बल्कि लिपस्टिक शेड आपके पूरे लुक में जान डालने का काम करता है। सही लिपस्टिक न सिर्फ आपके चेहरे को निखारती है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी उभारती है। अगर आप भी इस पार्टी सीजन में कुछ नए और ट्रेंडिंग लिपस्टिक शेड्स ट्राई करना चाहती हैं, तो यहां हम आपको बता रहे हैं ऐसे 5 शेड्स, जो हर स्किन टोन पर जंचते हैं और हर आउटफिट के साथ परफेक्ट फिट बैठते हैं।

बेरी वाइन (Berry Wine)

बेरी वाइन (Berry Wine) एक क्लासिक विंटर शेड है, जो मीडियम से डार्क स्किन टोन पर बेहद खूबसूरत लगता है। यह शेड आपके होंठों को ड्रामैटिक टच देता है और पूरे लुक को ग्लैमरस बना देता है। पार्टी या नाइट इवेंट्स के लिए यह एक शानदार विकल्प है।

ब्रिक रेड (Brick Red)

ब्रिक रेड (Brick Red) एक बोल्ड और वॉर्म टोन लिपस्टिक शेड है, जो सर्दियों में आपके लुक को और ज्यादा निखार देता है। यह खासतौर पर ऑलिव और मीडियम स्किन टोन पर खूब जंचता है और एथनिक से लेकर वेस्टर्न आउटफिट तक हर स्टाइल के साथ शानदार लगता है।

चॉकलेट ब्राउन (Chocolate Brown)

चॉकलेट ब्राउन (Chocolate Brown) एक सुल्तरी और एलिगेंट शेड है, जो इंडियन स्किन टोन पर नेचुरल और क्लासी दोनों लगता है। यही वजह है कि यह शेड पूरे साल ट्रेंड में रहता है। यह आपको बोल्ड, खूबसूरत और आइकॉनिक लुक देता है।

प्लम पर्पल (Plum Purple)

प्लम पर्पल (Plum Purple) एक बेहद खूबसूरत, बोल्ड और रिच शेड है, जो सर्दियों के लिए एकदम परफेक्ट माना जाता है। चाहे आप मैट फिनिश चुनें या ग्लॉसी लुक, यह शेड आपके होंठों को फुलर दिखाता है और आपके लुक को एक लग्ज़री वाइब देता है।

डीप मेरून (Deep Maroon)

डीप मेरून (Deep Maroon) एक क्लासिक और रॉयल लिपस्टिक शेड है, जो आपके लुक में शाही अंदाज जोड़ देता है। यह शेड एथनिक और मॉडर्न दोनों तरह के आउटफिट्स के साथ शानदार लगता है। शादियों और त्योहारों के लिए यह एक परफेक्ट चॉइस है, खासकर मैट फिनिश में।

ब्यूटी टिप: अगर आप चाहती हैं कि आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहे, तो लिप्स को पहले एक्सफोलिएट करें और लिप बाम लगाना न भूलें।