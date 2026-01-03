माघ मेले का पहला स्नान, कड़ाके की ठंड में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार को माघ मेला 2026 का हुआ शुभारंभ हो गया। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व पर संगम तट पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़ाके की ठंड में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से अब तक लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, मेला प्रशासन का अनुमान है कि आज 25 से 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह चार बजे से हो गई है।



75 साल बाद बन रहा है दुर्लभ शुभ संयोग

आज से श्रद्धालु कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास की शुरुआत करेंगे। ऐसा माना जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी 20 से 25 लाख कल्पवासी माघ मेले में एक माह का प्रवास करते हैं, कल्पवासियों की पूरे एक माह कठिन तपस्या और साधना चलती है इसके साथ ही प्रमुख स्नान पर्वो पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। पूरे माघ मेले के दौरान डेढ़ महीने में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे,। सिंचाई विभाग माघ मेले में 10 हजार क्यूसेक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। माघ मेले में 160 किमी की चकडर् प्लेट लोक निर्माण विभाग द्वारा बिछाई गई है।



महाशिवरात्रि के साथ होगा मेला का समापन

श्रद्धालुओं के त्वरित उपचार के लिए दो अस्पताल 20-20 बेड के बनाए गए हैं। 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दो हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं,एक वेक्टर कंट्रोल यूनिट 5 आयुर्वेदिक और पांच होम्योपैथिक अस्पताल भी मेले में खोले गए हैं। 50 एम्बुलेंस की व्यवस्था मेले में दी गई है,माघ मेले में 25 हजार शौचालय, 8 हजार डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 30 सक्सन गाड़यिां लगाई गई हैं। तीन हजार सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है, मेले का दायरा बढ़ाया गया है,800 हेक्टेयर में 7 सेक्टर में मेला बसाया गया है,अलग-अलग दिशाओं से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 42 स्थानों पर पाकिर्ंग की व्यवस्था की गई है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति, और18 को मौनी अमावस्या, 30 जनवरी को बसंत पंचमी 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ स्नान पर्व के साथ मेले का समापन होगा।

